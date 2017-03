Rẻ hơn thế giới, vàng từ Việt Nam sẽ ‘chảy’ ra nước ngoài ?

Vàng thế giới tăng vọt Ngày hôm qua (12-4), giá vàng thế giới đột ngột tăng mạnh. Lúc 3 giờ chiều cùng ngày, vàng thế giới dao động quanh mức 1.260 USD, quy đổi tương đương 33,91 triệu đồng/lượng. Số liệu kinh tế tiêu cực và bất ổn về chính sách tiền tệ của Mỹ đã góp phần khiến giới đầu tư né tránh rủi ro, trong khi đẩy tăng nhu cầu vàng và các tài sản khác được coi là hầm trú ẩn an toàn, kể cả yen Nhật. Cùng chiều với đà tăng của thị trường thế giới, vàng miếng SJC tại TP.HCM trong chiều qua đã tăng thêm 180.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm trước. Hiện giá mua vào - bán ra ở mức 33,38-33,63 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước thấp hơn thế giới song sức mua không tăng mạnh như thời gian trước đây, thị trường giao dịch trầm lắng. Cùng ngày, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ ổn định nhưng giá bán đồng bạc xanh trên thị trường tự do lại rẻ hơn 20-50 đồng/USD, phổ biến ở mức 22.280-22.300 VND/USD. Có lẽ việc “chảy máu” vàng ồ ạt thì chưa có nhưng tình trạng rỉ rả có thể xảy ra. Bởi giao thương ở khu vực biên giới xảy ra hằng ngày và nó là một dòng chảy liên tục. Ông TRẦN THANH HẢI, chuyên gia ngành vàng