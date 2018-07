Sẽ giám định 296.000 viên Salbutamol nhập lậu

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, ngày 9-7 tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên- Cục Hải quan An Giang phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên qua kiểm tra phương tiện vận tải. Lực lượng chức năng An Giang phát hiện công ty TNHH M.T địa chỉ tại số 997 ấp Trung I, huyện Phú Tân- An Giang, giấu hàng trong khoang chứa hàng của xe khách liên vận.

Hàng hóa bị phát hiện gồm 296 hộp thuốc tây bằng viên, mỗi hộp gồm 1.000 viên tương đương 296 ngàn viên, nhãn hiệu SALBUTAMOL, trên nhãn mác ghi xuất xứ Thái Lan. Hộp bằng nhựa, còn nguyên hộp, trên nhãn mác có thể hiện bằng chữ tiếng Anh và Thái Lan, hạn sử dụng 23/4/2022. Và 100 hộp thuốc tây bằng viên, nhãn hiệu VIOLIN, xuất xứ Thái Lan, mỗi hộp gồm 1.000 viên, hộp bằng nhựa, còn nguyên hộp. Trên nhãn mác có thể hiện bằng chữ tiếng Anh và Thái Lan, hạn sử dụng 19/5/2020.





Toàn bộ hàng hóa chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng chưa xác định được trị giá tang vật vi phạm. Hiện vụ việc được lập biên bản chứng nhận sự việc, tạm giữ tang vật, giấy phép để xác minh tình tiết vụ việc vi phạm.

Hướng điều tra xử, lý tiếp theo của lực lượng chức năng An Giang là tiếp tục mời đại diện Công ty TNHH M. T đến làm việc, giám định lô hàng xem là loại thuốc gì, công dụng của thuốc, có gây hại đến sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng hay không.