Anh họ đoạt mạng em trong đám giỗ ông nội

Điều đáng nói người bị hại trong vụ án này là con chú ruột của bị cáo. Ngoài số tiền đã bồi thường cho gia đình người bị hại 31 triệu đồng, tòa còn buộc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi con của người bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, bị cáo Chỉnh và người bị hại Cao Ngọc Dũng là con nhà chú bác với nhau. Trưa 10-1, cha ruột của Dũng tổ chức đám giỗ cha tại nhà, có mời một số bà con, hàng xóm đến tham dự.



Bị cáo Chỉnh tại tòa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì tại đám giỗ còn có Chỉnh, Dũng và ba người còn ngồi lại ở ngoài sân tiếp tục ăn nhậu.



Lúc này Chỉnh thấy Dũng và một người nhìn mình rồi nói chuyện to nhỏ với nhau. Cho rằng bị nói xấu, Chỉnh về nhà lấy một dao bấm đi sang dọa đâm.

Dũng nói với Chỉnh: “Ông có nhớ hồi bữa ông đòi đánh ba tôi không?”.

Chỉnh đáp: “Chuyện gì qua thì cho nó qua đi”.

Dũng nói: “Qua gì mà qua?”.

Chỉnh liền nói: “Giờ mày muốn gì?”.

Sau đó Dũng cầm một ly thủy tinh có quai dùng để uống bia định đánh Chỉnh nhưng được hai người ngồi cùng can ngăn. Thấy vậy Chỉnh cầm dao lao vào đâm Dũng, dù được can ngăn nhưng do vết thương quá nặng nên Dũng đã tử vong.