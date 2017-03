Bạn sẽ ‘xử’ thế nào vụ nhặt 5 lượng vàng ở Cà Mau?

+ Ngày 1-8-2014, bà Ngân đến công an phường trình báo việc mất vàng. + Ngày 4-8-2014, bà Mai nhặt được chiếc ví có gần 5 lượng vàng, giao công an. + Ngày 15-8-2014 công an đăng báo tìm chủ nhân số vàng trên. + Ngày 31-8-2015 (quá 15 ngày sau 1 năm đăng báo), bà Ngân đến xin nhận lại số vàng. + Ngày 16-9-2015, công an hòa giải, bà Ngân chỉ đồng ý “hỗ trợ” cho bà Mai 10 triệu đồng. + Ngày 24-9-2015, bà Mai kiện bà Ngân ra tòa.