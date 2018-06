Bị cáo nhiễm HIV dâm ô bé gái bị tuyên 2 năm 6 tháng tù

Chiều 27-6, sau một ngày xét xử, TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú tại Trường Yên, Hoa Lư, đang bị nhiễm HIV) 2 năm 6 tháng tù về tội dâm ô với trẻ em.



Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường 17,6 triệu đồng cho bị hại và gia đình, bao gồm tổn thất tinh thần, chi phí đi lại đưa cháu bé giám định, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân.



Bị cáo Hùng được áp giải tới tòa bằng xe cứu thương. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trước đó, trong phần tranh luận tại tòa, LS Trần Thị Trâm, Đoàn LS Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu N. cho biết các LS đã kiến nghị với HĐXX bốn điều. Thứ nhất là thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo (từ tại ngoại sang bắt giam – PV); thứ hai là trả hồ sơ để truy tố tội hiếp dâm trẻ em thay vì dâm ô; thứ ba là khởi tố thêm đối với bị cáo về tội cố ý lây truyền HIV cho người khác theo điều 117 BLHS năm 1999; thứ tư là tăng mức bồi thường cho gia đình bị hại.

Ngay sau khi tuyên án, bà Nguyễn Thị Ngân, mẹ cháu N., cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Hoa Lư. Bà Ngân khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng vụ án, việc tuyên bị cáo tội dâm ô là không phù hợp, mức bồi thường thiệt hại cũng phải được xem xét lại,…

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 30-4 4-2017, trong lúc mẹ cháu N. (12 tuổi, trú cùng thôn với bị cáo) là bà Nguyễn Thị Ngân đi làm, Vũ Văn Hùng gọi cháu qua nhà để lấy mì tôm mang về ăn. Khi cháu vừa bưng thùng mì tôm đi qua phòng ngủ, Hùng bảo cháu để thùng mì xuống giường, lấy tờ 10.000 đồng đưa cho cháu và nói: “Lần sau lại sang nữa nhé!”.

Cùng lúc, Hùng đẩy cháu nằm xuống giường, tụt quần, nằm ép sát lên để thực hiện hành vi đồi bại. May mắn, do không thấy em về, chị cháu N. chạy sang tìm thì phát hiện sự việc liền gọi to tên em. Nghe tiếng gọi, Hùng vội đứng dậy kéo quần rồi đi xuống bếp.

Đi làm về, biết chuyện, bằng bản năng, bà Ngân vội pha nước muối để tắm cho con vì sợ bị lây nhiễm. Tiếp đó, bà sang nhà Hùng để nói chuyện nhưng gã trốn tránh nên bà báo công an.

Kết luận giám định pháp y về tình dục cho thấy màng trinh cháu N. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh… Điều rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy cháu chưa bị nhiễm HIV (âm tính).

Sau đó, VKSND huyện Hoa Lư truy tố Hùng về tội dâm ô đối với trẻ em theo khoản 1 điều 116 BLHS năm 1999, mức hình phạt từ sáu tháng đến ba năm.