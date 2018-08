Chỉ 1 CSGT nhận cầm tiền từ đường dây logo ‘xe vua’

Chưa làm rõ được người nhận tiền Tại CQĐT và tại tòa, các bị cáo trong đường dây khai nhận đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ của đội, trạm trong lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQĐT đã làm việc với 62 cán bộ CSGT nhưng chỉ duy nhất bị cáo Chân thừa nhận có nhận tiền hối lộ của Thới để bảo kê xe chở quá tải. Bảy cán bộ CSGT thừa nhận có quen biết với các bị cáo trong đường dây nhưng không nhận tiền hối lộ để bảo kê xe quá tải, việc bỏ qua một số trường hợp lỗi nhẹ là giúp vì… tình cảm. 54 CSGT còn lại trình bày không quen biết ai trong đường dây này và cam kết không có hành vi nhận tiền để bảo kê xe quá tải. CQĐT cũng xác minh ghi lời khai của 18 cán bộ TTGT, có hai người thừa nhận quen biết các bị can trong đường dây và có một số lần giúp nhưng không nhận tiền bảo kê, 16 cán bộ còn lại khai không quen biết ai và không nhận tiền. CQĐT nhận định lời khai của các bị can phù hợp với nhau về các khoản tiền đưa hối lộ cho 79 CSGT, TTGT được liệt kê. Qua kiểm tra điện thoại thu giữ của các bị can cũng có những số điện thoại liên lạc của các CSGT, TTGT trên. Điều đó thể hiện lời khai của các bị cáo về việc đưa tiền hối lộ cho các CSGT, TTGT trên là có căn cứ. Tuy nhiên, các cán bộ này không thừa nhận hành vi nhận tiền hối lộ để bảo kê xe quá tải. Tuy có lời khai của các bị can và tài liệu sổ sách ghi lại số tiền đưa hối lộ, tên cán bộ nhận hối lộ nhưng tất cả chỉ là tài liệu một phía, không có chứng cứ vật chất và không có tài liệu khác chứng minh. Do đó, CQĐT chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ của các CSGT, TTGT theo lời khai của các bị can…