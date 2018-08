Chưa thể tuyên án vụ nhà sập, chủ nhà cũng bị khởi tố

Chiều ngày 13-8, TAND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ chín năm trước đối với hai bị cáo Vũ Thị Tẩm và Đinh Xuân Cầu.

Đây là một vụ án mà tòa từng nhiều lần mở phiên xử rồi trả hồ sơ điều tra bổ sung vì bị cáo Tẩm kêu oan…

HĐXX đã đưa ra nhiều yêu cầu điều tra bổ sung đối với VKS. Cụ thể là:

Công ty thiết kế do ông Dương Công Tới làm giám đốc không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho ngành nghề thiết kế, người trực tiếp thực hiện bản thiết kế có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trong lĩnh vực xây dựng hay không chưa được làm rõ. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của ông Tới và công ty thiết kế này đối với bản thiết kế nhà của bà Tẩm.

Làm rõ các lời khai mâu thuẫn giữa Tẩm và Cầu. Tẩm cho rằng do không có kiến thức về xây dựng, tin tưởng năng lực hành nghề của Cầu do là chị em nên lựa chọn Cầu làm nhà thầu xây dựng và giao toàn bộ trách nhiệm cho Cầu. Cầu thì cho rằng việc giám sát do gia đình Tẩm thực hiện, Cầu nhận thầu 600.000 đồng/m2, giao lại cho Đinh Văn Hùng 400.000 đồng, việc này Tẩm biết. Vai trò của Hùng trong vụ án này hiện được xác định là nhận chứng. Do đó, cần làm rõ vai trò của Hùng để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo quy chế xây dựng khu nhà ở này thì Cơ quan quản lý nhà nước và địa phương có trách nhiệm kiểm tra định kỳ 2 tuần/lần quá trình xây dựng… Tuy nhiên các bị cáo và người liên quan đều cho rằng quá trình tổ chức xây dựng, không ai đến kiểm tra. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý xây dựng địa phương.

Làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại, ai phải bồi thường cho ai...



Bị cáo Vũ Thị Tẩm chưa nguôi nỗi đau mất con do sập nhà thì bị khởi tố. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 12-2009, sau bốn tháng xây dựng, khi căn nhà sắp hoàn thiện, chỉ còn sơn sửa một số công trình nhỏ, bà Tẩm đưa gia đình vào ở. C hiều 19-12-2009, căn nhà sập đổ hoàn toàn khiến ba người chết, nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân có con trai 10 tuổi của Tẩm chết, một con gái tám tuổi của Tẩm bị thương tật 53%, mất vĩnh viễn một nửa cẳng chân phải. Giá trị thiệt hại của căn nhà gần 2 tỉ đồng.



Bà Tẩm khiếu nại yêu cầu cơ quan chức năng xử lý bên thi công và yêu cầu bên thi công bồi thường thiệt hại. Tháng 7-2016, Tẩm và Đinh Xuân Cầu (chị em cô cậu, được Tẩm thuê thi công nhà) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 229 BLHS cũ (khung hình phạt từ tám năm tù đến 20 năm tù). Hiện cả hai đang được tại ngoại.