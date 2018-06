Con bạc dùng dao chặt còng số 8 để thoát thân

Ngày 12-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trịnh Thị Kim Loan, giữ y bản án sơ thẩm, phạt Loan 3 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.



Bị cáo Loan tại tòa phúc thẩm ngày 12-6. Ảnh: NN

Theo hồ sơ, ngày 15-1-2016, Công an phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ nhận được tin báo của quần chúng có tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long. Công an phường lập kế hoạch kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng Trịnh Ngọc Lành, Trịnh Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Thúy An và Trịnh Văn Lý đang đánh bạc ăn thua bằng tiền lúc 13 giờ 50 cùng ngày.

Trong quá trình làm việc, một số đối tượng phản kháng, chống trả quyết liệt khiến lức lượng chức năng phải còng Loan lại bằng còng số 8...

Lành lấy chày bằng gỗ tấn công một công an viên gây thương tích rồi cùng Loan chạy vào nhà. Loan lấy dao chặt đứt còng số 8 để thoát thân.

Cùng thời gian này, Ngon, Lý, Lành vẫn tiếp tục dùng khúc gỗ, cây chỉa đánh lực lượng công an phường... Sau đó, có thêm lực lượng công an đến hỗ trợ và mời các đối tượng về trụ sở công an phường giải quyết.

Theo kết luận giám định, một công an viên bị thương tích 10%.

Thúy An bị phạt hành chính 2 triệu về hành vi đánh bạc. Kim Loan bị phạt 2 triệu về hành vi đánh bạc và 4 triệu về hành vi gây thiệt hại tài sản của người thi hành công vụ. Lành, Lý cùng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc mỗi người 1,5 triệu.

Ngày 20-4-2017, TAND TP Cần Thơ phạt Lý 1 năm 6 tháng tù, Lành 1 năm tù, Ngon sáu tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ. Đồng thời kiến nghị cơ quan tố tụng quận Ô Môn hủy quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đối với Trịnh Thị Kim Loan, tiến hành khởi tố Loan về tội chống người thi hành công vụ.

Xử sơ thẩm vào tháng 3-2018, TAND quận Ô Môn phạt Loan 3 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Sau đó bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo và tòa phúc thẩm đã tuyên án như trên.