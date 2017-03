Công an khẳng định bị can Đức chết ở bệnh viện

Liên quan đến vụ “Một vụ dùng nhục hình chết người có nguy cơ “chìm xuồng” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 15-1, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Vụ việc hiện do cơ quan điều tra VKSND Tối cao thụ lý. Mới nhất VKS cũng như công an tỉnh đã hỏi c quan điều tra VKSND Tối cao nhưng được trả lời là đang làm và chờ kết quả của Viện Khoa học hình sự. Do vậy việc xác định công an có vi phạm hoạt động tư pháp hay không vẫn phải chờ phía cơ quan điều tra VKSND Tối cao”.



Đại tá Phạm Văn Ngân - PGĐ CA tỉnh Vĩnh Long trả lời báo chí chiều 15-1

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Ngân, trường hợp Nguyễn Văn Đức (SN 1982, thường trú ở đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bị cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam vào cuối tháng 5-2013. “Theo xác minh thì bị can nghiện rượu và ngày phải uống hai cữ, nếu thiếu rượu có hiện tượng co giật cơ thể. Buổi chiều sau khi bị tạm giam bị can đã có hiện tượng co giật và đến sáng hôm sau trong lúc bị can đang đứng trên phản xi măng để cuốn mùng thì bất ngờ té cắm đầu vào tường. Lúc này hai can phạm ở chung phòng và can phạm ở phòng kế bên đều nghe tiếng va đập mạnh vào tường. Sau đó can phạm chung phòng đã báo giám thị để đưa đi BV”. Cũng theo Đại tá Ngân, khi đưa bị can Đức vào BV, phía bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có hiện tượng bệnh truyền nhiễm nên đưa vào khoa Nhiễm của BV và sau đó sức khỏe suy sụp rồi tử vong.

“Chúng tôi khẳng định bị can Đức không chết ở nhà tạm giữ mà chết ở BV. Chúng tôi tiến hành khám nghiệm và trên người bị can có vết thương ở đầu, ở ngực. Kết quả khám nghiệm lúc đó chưa xác định nguyên nhân chết nên công an tỉnh trưng cầu giám định đồng thời giao cho PC45 phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long xác minh điều tra làm rõ. Phía hội đồng pháp y tỉnh giải thích cũng không rõ ràng nên chúng tôi có văn bản yêu cầu giải thích thêm. Nhưng sau đó cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã vào làm việc yêu cầu gửi toàn bộ hồ sơ vụ việc vì có dấu hiệu vi phạm hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm hai năm nay nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng” - Đại tá Phạm Văn Ngân thông tin thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 28-5-2013, anh Nguyễn Văn Đức được mời đến Công an TP Vĩnh Long theo yêu cầu và tại đây anh này được nghe đọc lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đến sáng 29-5, nghi can Nguyễn Văn Đức được một số công an đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng sốt, co giật nhưng vẫn tỉnh táo và sau đó đã tử vong… Đến tháng 11-2013, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long nhưng đến ngày 15-9-2014 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do sau khi tiến hành điều tra xác định cần phải đợi kết quả giám định của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM. Tuy nhiên, một điều lạ là quyết định này hơn một năm sau phía gia đình anh Đức mới được nhận. Hiện gia đình anh Đức đang khiếu nại và yêu cầu phục hồi điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của anh này.