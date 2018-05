Hai luật sư gửi thư xin lỗi HĐXX Bắt đầu phiên xử sáng qua, chủ tọa phiên tòa thông báo có nhận được thư xin lỗi của hai LS. Chủ tọa cho biết hai LS này có đăng ký tham gia xét hỏi vào ngày 15-5 nhưng lại vắng mặt không rõ lý do nên bị HĐXX tước quyền xét hỏi. Lẽ ra HĐXX đã có văn bản gửi Đoàn LS TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh thái độ của hai LS này. Tuy nhiên, do trong đơn xin lỗi sáng nay, hai LS đã trình bày lý do chính đáng nên HĐXX chấp thuận bỏ qua, cho hai LS quay lại xét hỏi. “Và trường hợp này sẽ không lặp lại” - chủ tọa nhấn mạnh. Cũng theo chủ tọa, các LS có nghĩa vụ phải có mặt, theo dõi diễn biến phiên tòa, cùng với HĐXX làm sáng tỏ nội dung vụ án.