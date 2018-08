Điều tra lại vụ cựu thiếu tá công an kêu oan

Tóm tắt vụ án Theo hồ sơ, Sáng rủ Tuân chung tiền mua đất thuộc xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (lô 3 khoảnh 1 tiểu khu 1697). Do trên đất còn có cây rừng rậm rạp nên Sáng và Tuân đã thuê anh Dậu và chị Bùi Thị Hà chặt phá rừng tại lô 3 khoảnh 1 tiểu khu 1697 (do UBND huyện Đắk Glong quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Đắk Ha). Trong khoảng hai tháng, Tuân cùng Dậu, Hà đã dùng dao phát để chặt cây bụi, cây thân leo, cây gỗ từ 10 cm trở xuống rồi gom lại thành đống để đốt thì làm cháy lan sang những cây gỗ có đường kính từ 10 cm trở lên khiến những cây này bị chết khô... Sau đó hành vi của Sáng và Tuân bị phát hiện, bị khởi tố để điều tra. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, tổng diện tích rừng Tuân và Sáng đã hủy hoại là 8.404 m2... Tháng 11-2017, VKSND huyện Đắk Glong có cáo trạng truy tố Sáng và Tuân về tội hủy hoại rừng theo khoản 1 Điều 189 BLHS 1999. Ngoài ra, VKS còn truy tố Tuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 139 BLHS 1999 (do có hành vi nói dối rồi nhận 20 triệu đồng tiền mua đất của hai người khác). Tại phiên xử sơ thẩm của TAND huyện Đắk Glong hồi tháng 4-2018, bị cáo Sáng kêu oan, không thừa nhận hành vi hủy hoại rừng. Tuy nhiên, HĐXX bác lời kêu oan của bị cáo, phạt bị cáo chín tháng tù về tội hủy hoại rừng; Tuân bảy tháng tù về tội hủy hoại rừng, sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung là một năm một tháng tù.