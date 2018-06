Giảm án cho người đàn ông dâm ô bé gái ngay tại giường bệnh

Chiều 30- 6, TAND tỉnh Nghệ An đã xử phúc thẩm, tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh An (56 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù về tội dâm ô đối với trẻ em.



Bị cáo An ngồi trên xe lăn đến phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo An đang được tại ngoại và được người thân đưa đến hội trường xét xử trên xe lăn. An luôn lấy tay kéo chiếc mũ vải che mặt mình lại.



Bị hại là cháu NQA (10 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ)- bị An dâm ô ngay tại giường bệnh BV Đa khoa huyện Nam Đàn.

Như đã đưa tin, chiều 14-7-2017, chị NTHN (mẹ cháu A.) tắm cho con thì phát hiện bộ phận sinh dục của con bị tổn thương. Chị N. hỏi con mới biết con bị dâm ô khi vào BV đa khoa huyện Nam Đàn chơi. Chị N. sang bệnh viện tìm hiểu thì có An đang điều trị bệnh tại phòng số 3 khoa Nội. Có người bắt gặp An xâm hại cháu A. kể lại sự việc.

Quá tức giận, chị N. đã gửi đơn tố cáo An ra Công an huyện Nam Đàn. Kết quả giám định pháp y tình dục cho thấy có vết xước ở âm hộ của nạn nhân. Công an huyện Nam Đàn đã triệu tập An đến để phục vụ điều tra.

An không thừa nhận hành vi của mình nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai những người liên quan, nhân chứng và thu thập các chứng cứ khác, tháng 9-2017, Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với An.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 25-1, bị cáo An phải ngồi trên xe lăn vì kêu "sức khỏe yếu" và bị cáo An một mực không thừa nhận hành vi dâm ô đối với cháu A. Tuy nhiên, kết thúc phiên Tòa, HĐXX TAND huyện Nam Đàn đã tuyên phạt An ba năm sáu tháng tù về tội dâm ô đối với trẻ em và buộc An bồi thường cho bị hại hơn 21 triệu đồng.

Sau khi Tòa sơ thẩm tuyên án, An làm đơn kháng cáo xin giảm giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm tiền bồi thường cho bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29- 6, An luôn lấy chiếc mũ che mặt và thừa nhận bản thân đã thực hiện các hành vi dâm ô đối với cháu A.



Phiên tòa xét xử bị cáo An.

Bị cáo An cũng trình bày bây giờ bản thân bị cáo bệnh tật, phải ngồi xe lăn, không thể tự chăm sóc bản thân nên xin tòa cho bị cáo được hưởng án treo.



Chị N. (mẹ cháu A) đứng lên nói: "Con gái tôi vốn sinh ra đã là đứa trẻ không được phát triển bình thường như các bạn, từ khi xảy ra sự việc, cháu lại càng thêm hoảng loạn. Là người mẹ tôi đau xót khi con mình phải gánh chịu những tổn thương như vậy… Tôi đề nghị Tòa xét xử nghiêm minh đối với hành vi trái pháp luật, trái luân thường đạo lý của bị cáo”.

HĐXX nhận định, bị cáo An đã khai báo thành khẩn khai báo, nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi của mình và đã nộp vào thi hành án 10 triệu để khắc phục. Do vậy, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. HĐXX cũng cho rằng, bị cáo xin được hưởng án treo tuy nhiên, bị cáo đã phạm tội nghiêm trọng, liên quan đến sức khỏe, nhân phẩm trẻ em nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo và răn đe phòng ngừa chung.

Do vậy, có căn cứ giảm nhẹ 6 tháng tù cho bị cáo nhưng không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo xin hưởng án treo và không có căn cứ giảm nhẹ tiền bồi thường cho bị hại.