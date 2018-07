Viện KSND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện này đối với Nguyễn Văn Nghĩa (sinh 1994, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Điều đáng nói ở vụ án này là bị can và bị hại lại chính là vợ của bị can Nghĩa.

Theo hồ sơ ngày 20-2 (mùng 5 Tết nguyên đán Mậu Tuất), Nghĩa đến nhà chị gái của vợ tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tìm vợ là chị Đ.

Tại đây Nghĩa năn nỉ vợ quay về sống chung nhưng chị Đ. không đồng ý và nói với Nghĩa là mình đã có người khác rồi.

Tối cùng ngày, thấy chị Đ. đi ra nhà sau thì bị can Nghĩa cầm dao xông vào chém trúng vào đầu, tay của chị Đ. gây thương tích.

Thấy vậy người anh rể chạy đến can ngăn nhưng không được nên chạy đi tìm người đến giúp. Nghĩa tiếp tục chém vợ nhưng làm rơi dao nên chị này chạy vào nhà tắm trốn.

Nghĩa tiếp tục lấy hai con dao Thái Lan trong bếp hành hung vợ. Sau đó Nghĩa ra ngoài lấy điện thoại của vợ đập vào tường nhà làm hư hỏng rồi bỏ đi.

Chị Đ. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu. Tại Bản giám định pháp y kết luận Đ. bị thương tích 21%.

Qua xác minh ngày 26-7-2012 bị can Nghĩa đã bị UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi đánh người khác gây thương tích.