Hoãn phiên xử vụ kiện hành chính chủ tịch tỉnh Nghệ An

Sáng 8-8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm về yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa người khởi kiện là chị Nguyễn Thị Huyền (32 tuổi) và người bị kiện là chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tuy nhiên, phía người bị kiện đều vắng mặt và người khởi kiện có đơn xin hoãn phiên Tòa.

HĐXX đã tạm dừng phiên Tòa để vào hội ý rồi công bố quyết định hoãn phiên Tòa vì xét thấy phiên Tòa mở lần đầu, người bị kiện vắng mặt, người khởi kiện có đơn xin hoãn phiên tòa.



Thẩm phán chủ tọa phiên Tòa cũng cho biết, thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.



Ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền.

Như đã đưa tin, theo đơn khởi kiện của chị Huyền, gia đình chị Huyền (trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) chỉ có duy nhất thửa đất số 153, tờ bản đồ số 6 với diện tích sử dụng 322,1 m2, tại số nhà 38 (bám mặt đường quốc lộ 46, ở khối 16, thị trấn Hưng Nguyên). Gia đình chị Huyền đã sinh sống, sử dụng ổn định, không có tình trạng tranh chấp, lấn chiếm từ năm 1991 đến nay và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2014 với diện tích đất 240 m2.

Đến ngày 15-8-2016, UBND huyện Hưng Nguyên thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án VSIP Nghệ An (Công ty TNHH VSIP Nghệ An) với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Ngày 9-8-2017, UBND huyện Hưng Nguyên lập phương án bồi thường theo Quyết định số 60 và số 61 của huyện Hưng Nguyên.

Trong đơn, chị Huyền nêu thấy quyền lợi chưa được đảm bảo nên đã nhiều lần kiến nghị nhưng chính quyền không giải quyết theo yêu cầu.

Chị Huyền khiếu nại đòi quyền lợi, ngày 30-10-2017, huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (số 911). Không đồng ý, chị tiếp tục khiếu nại và được UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định giải quyết số 671.

Tuy nhiên, gia đình chị Huyền hiện chỉ được công nhận đền bù 193,2 m2. Chị Huyền kiện yêu cầu hủy bỏ mục b Điều 1 của Quyết định số 911; hủy bỏ toàn bộ Công văn số 179 và 279 của UBND huyện Hưng Nguyên, hủy nội dung hai phần kết luận của Quyết định số 671 và hủy một số nội dung văn bản giấy xác nhận để công nhận và đền bù thêm 82,1 m2 đất cho gia đình chị…

Được biết chị Huyền có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, mẹ chồng cũng đã mất, hiện chị đang nuôi hai nhỏ.