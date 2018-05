Khai nhận hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhưng không buộc được tội

Điều 98. Lời khai của bị can, bị cáo 1. Bị can, bị cáo trình bày những tình tiết của vụ án. 2. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. (Bộ luật tố tụng hình sự 2015)