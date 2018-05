Lãnh 6 tháng tù vì trộm 2 cái bóng đèn

Ngày 31-5, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Phước Huệ (40 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Huệ tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31-5. Ảnh: NN



Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 19-7-2017, Huệ chạy xe máy đến trước lò bánh mì trên đường Quang Trung (quận Ninh Kiều). Huệ nhìn thấy trước lò bánh có treo hai bóng đèn Morler let 50W nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Quan sát thấy không có người, Huệ cho xe đậu phía dưới hai bóng đèn rồi đứng lên yên xe dùng kéo cắt cả hai bóng đèn mang về nhà.



Sáng hôm sau, chủ tiệm bánh mì phát hiện mất hai bóng đèn đã kiểm tra camera của tiệm thì phát hiện có người lấy trộm nên báo Công an phường An Khánh. Công an mời Huệ về trụ sở làm việc thì Huệ thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo định giá, hai bóng đèn Morler let 50W màu trắng trị giá 278.000 đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 3-2018, TAND quận Ninh Kiều nhận định mặc dù bị cáo trộm hai bóng đèn chỉ có giá trị 278.000 đồng nhưng trước đó bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nên đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 14-3-2016, Huệ bị Công an quận Cái Răng xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng đến nay Huệ chưa đóng phạt.