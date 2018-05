Mang xe trộm được đến bỏ trước cổng công an xã

Ngày 24-5, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, y án sơ thẩm, phạt bị cáo Thái Thanh Hòa (28 tuổi) chín tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Bị cáo Hòa tại tòa ngày 24-5. Ảnh: NN

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Ngô Bá Nhiên, Phạm Văn Tứ, Đặng Thanh Vũ đã cùng rủ nhau đi trộm cắp tài sản trên nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ. Trong đó, riêng địa bàn huyện Thới Lai, ba bị cáo này đã gây ra năm vụ trộm từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9-2017.

Như vụ thứ nhất, tối 14-7-2017, Ngô Bá Nhiên đi ngủ trọ ở nhà nghỉ đến sáng hôm sau đi về thấy có xe máy của khách đến thuê trọ dựng ở cửa đã liền ra tay trộm xe rồi chạy đi. Ngày 16-7-2017, cha Nhiên phát hiện con mình trộm xe đã vận động Nhiên ra công an đầu thú thì Nhiên chạy xe ra cổng Công an xã Thới Thạnh (Thới Lai) bỏ lại xe ở đó rồi bỏ trốn.

Sau đó, Nhiên cùng hai bị cáo Tứ, Vũ đi trộm xe thêm bốn vụ. Đến vụ thứ năm, khi đã lấy được xe, đang cắt khóa rào nhà chủ để dắt xe ra thì bị bắt quả tang.

Tổng giá trị năm chiếc xe các bị cáo lấy trộm là hơn 68 triệu.

Ngoài năm vụ trên, các bị cáo còn thực hiện sáu vụ trộm khác ở các quận, huyện như Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và cơ quan công an các quận, huyện này đang tiến hành xử lý.

Thái Thanh Hòa là người đã mua hai xe máy do Nhiên và Tứ bán. Khi mua xe, Hòa biết rõ đây là xe do các bị cáo trộm cắp mà có nhưng vì do xe bán với giá rẻ nên Hòa đồng ý mua và trả biển số xe lại cho Nhiên, Tứ. Đồng thời, Hòa thay đổi kết cấu xe để sử dụng với mục đích không cho người khác nhận dạng được chiếc xe.

Ngày 14-3-218, TAND huyện Thới Lai xử sơ thẩm tuyên phạt Nhiên 4 năm tù, Tứ hai năm tù, Vũ một năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Hòa bị phạt chín tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau đó Hòa kháng cáo xin hưởng án treo và tòa phúc thẩm đã xử phạt như trên.