Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của khách

Ngày 5-6, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Chung Thụy Ngọc Trâm (31 tuổi) 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa công nhận việc ngân hàng đã cấp cho bị hại hai thẻ tiết kiệm với tổng số tiền gửi là 1,35 tỉ và bị hại đã tất toán một thẻ tiết kiệm với số tiền gửi 900 triệu. Bị hại được tất toán số tiền còn lại. Buộc bị cáo phải hoàn trả cho ngân hàng 1,35 tỉ.



Bị cáo Trâm tại tòa ngày 5-6. Ảnh: NN

HĐXX nhận định vì tham lam, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ thân quen với người bị hại, lợi dụng là nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của bị hại khi làm thẻ tiết kiệm tại ngân hàng.

Khi lấy tiền của bị hại mang ra ngoài cho vay để lấy lãi là bị cáo có ý định sử dụng trái phép tiền của bị hại. Bị cáo sử dụng một phần tiền vào tiêu xài cá nhân và mục đích bất hợp pháp làm mất khả năng hoàn trả cho bị hại. Số tiền chiếm đoạt lên tới 1,45 tỉ (sau đó bị cáo đã khắc phục cho bị hại 100 triệu).

Mỗi khi đến ngân hàng, bị hại thường gặp bị cáo, đưa tiền cho bị cáo để nộp vào ngân hàng. Tuy hai sổ tiết kiệm đều không có trong hệ thống của ngân hàng nhưng đều được ký tên của bị cáo với tư cách là kế toán của ngân hàng.

Do bị cáo lợi dụng mối quan hệ là nhân viên của ngân hàng thực hiện chiếm đoạt tiền của bị hại là tiền gửi vào ngân hàng nên ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả cho bị hại, sau đó, ngân hàng có quyền yêu cầu bị cáo trả lại.

Theo cáo trạng, năm 2011, Trâm được phân công làm kế toán Quỹ tiết kiệm Tây Đô thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam. Sau này Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín - Sacombank nên Quỹ tiết kiệm đổi tên thành Quỹ tiết kiệm An Nghiệp thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ.

Quá trình làm việc, Trâm phát hiện công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Quỹ tiết kiệm không chặt chẽ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng đã gửi vào quỹ tiết kiệm.

Ông Văn Thiên Thành là bạn của cha ruột Trâm đã tin tưởng chỗ thân quen nên mang tiền đến ngân hàng nơi Trâm làm việc để mở thẻ tiết kiệm. Lợi dụng sự tin tưởng của ông Thành, Trâm nghĩ cách tất toán tiền gửi của ông Thành để chiếm đoạt.



Tại tòa Trâm liên tục lau nước mắt khi kể về các hành vi của mình và khi nghe ông Thành nói vì tin tưởng Trâm là con của bạn ông... Ảnh: NN

Cụ thể, Trâm đã thay đổi chữ ký của ông Thành để tất toán năm thẻ tiết kiệm của ông Thành mở tại Quỹ tiết kiệm và lấy ấn chỉ trắng được trưởng quỹ ký trước để lập chứng từ tiết kiệm tên ông Thành đưa cho ông để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Sacombank 900 triệu. Đồng thời, Trâm lợi dụng lòng tin của ông Thành khi giao tiền cho Trâm mở thẻ tiết kiệm, Trâm đã không đưa chứng từ tên ông Thành để thủ quỹ nhận tiền mà tự ý lập thẻ tiết kiệm để chiếm đoạt của ông Thành 550 triệu.

Sau khi hai ngân hàng sáp nhập, ông Thành yêu cầu Trâm chuyển đổi hai thẻ tiết kiệm do Ngân hàng Phương Nam phát hành thành thẻ tiết kiệm do Ngân hàng Sacombank phát hành. Do không có tiền hoàn trả cho ông Thành và Quỹ tiết kiệm để mở thẻ theo yêu cầu của ông Thành, mặt khác Ngân hàng Sacombank không cấp ấn chỉ trắng có chữ ký trưởng quỹ trước cho giao dịch viên nên Trâm không thể làm thẻ tiết kiệm khống cho ông Thành.

Đến tháng 7-2016, Trâm chỉ chuyển đổi được một thẻ 550 triệu bằng cách dùng thẻ cũ tẩy xóa một số nội dung đưa cho ông Thành, còn thẻ 900 triệu Trâm hẹn nhiều lần mà không đưa được cho ông Thành.

Nghi ngờ, ông Thành đến Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ kiểm tra phát hiện hai thẻ tiết kiệm ông Thành đang giữ không có trong dữ liệu lưu trữ của ngân hàng, không có số dư tại ngân hàng nên đã đi tố giác hành vi của Trâm.