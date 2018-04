Ông chủ đi tù vì đuổi việc nhân viên bằng... súng

Ngày 12-4, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Hoàng Năm (62 tuổi) bị truy tố về tội đe dọa giết người. Bị cáo Nguyễn Hoàng Năm là chủ nhiều điểm kinh doanh nước đá đóng trên địa bàn TP Cần Thơ và Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long...

Sau một ngày xét xử đến 18 giờ cùng ngày, tòa tuyên án phạt bị cáo Năm hai năm sáu tháng tù về tội đe dọa giết người.



Bị cáo Năm tại tòa ngày 12-4. Ảnh: NN

HĐXX nhận định bị cáo khai tại tòa rằng mình dùng súng để đuổi bị hại H. chứ không đe dọa giết chị H. là không có cơ sở. Tòa dẫn các lời khai của bị cáo tại các bút lục trong hồ sơ vụ án từ trước và sau khi khởi tố vụ án cho thấy bị cáo khai trực tiếp sử dụng súng cao su là công cụ hỗ trợ nhắm trực tiếp vào bị hại, gí sát vào đầu dọa giết chị này.

Ngoài ra, tòa cũng dẫn các lời khai trong hồ sơ thể hiện bị cáo khai dùng dao có lưỡi răng cưa kề vào cổ bị hại T. nói “Mày có tin tao giết mày không?”.

“Xét thấy lời thừa nhận của bị cáo trong hồ sơ phù hợp với lời khai của bị hại, các nhân chứng nên đủ cơ sở khẳng định bị cáo đã kề nòng súng vào đầu chị H., kề dao có mặt lưỡi răng cưa vào cổ chị T. đe dọa giết. Lời nói và hành động của bị cáo đủ làm bị hại tin mình sẽ bị giết là thật” - tòa nhận định.

Đồng thời, HĐXX cũng cho rằng bị cáo khiếu nại việc bị ép cung là không có cơ sở chấp nhận. Lời bào chữa của những người bào chữa cho bị cáo không có cơ sở chấp nhận...

Trước đó, trong phần tranh luận, hai luật sư bào chữa của bị cáo Năm cho rằng bị cáo không phạm tội, cụ thể là không có việc kề dao vào cổ bị hại T., chỉ cầm súng đuổi bị hại H. chứ không đe dọa giết chị H...



Rất đông người dân tới xem tòa xử án nhưng do không sắp xếp được ghế ngồi nên trong buổi sáng họ phải ngồi bệt xuống đất để nghe tòa xét xử. Ảnh: NN





Hết chỗ trong phòng xử, nhiều người chọn đứng ngoài hành lang để coi tòa xử. Ảnh: NN



Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 ngày 4-11-2016, Nguyễn Hoàng Năm cầm theo một khẩu súng ngắn (có năm viên đạn) đi xuống xưởng sản xuất nước đá của mình tìm chị LTH (người làm công cho Năm) để đuổi ra khỏi cơ sở. Khi xuống tới nơi thấy chị H. đang đứng trong xưởng, Năm rút súng và nhắm thẳng về phía chị H. nói: “Tụi mày không đi tao bắn!”.

Sau đó, Năm tiến sát lại chỗ chị H. đang đứng, kề nòng súng vào thái dương bên trái đòi bắn chị H. khiến nạn nhân hoảng sợ không dám phản kháng. Thấy vậy, vợ con của Năm và nhiều người khác vào can ngăn. Vợ Năm giật súng đem cất.

Sau đó, chị H. đến Công an phường Lê Bình (quận Cái Răng) trình báo sự việc. Trong lúc chị H. đi trình báo công an thì Năm tiếp tục đem hai con dao đến phòng trọ của chị H. để tìm nhưng chỉ gặp được chị HPT đang đứng trước phòng trọ. Khi chị T. can ngăn thì Năm cho rằng chị T. bênh vực chị H. nên dùng một con dao ấn mạnh vào vùng cổ của chị T. đòi cắt cổ. Thấy vậy hai người gần đó đến can ngăn và kéo Năm ra. Năm để lại hai con dao trên ghế đá rồi đi về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị H. đã dọn đi nơi khác ở. Do lo sợ Năm tiếp tục có hành vi đe dọa đến tính mạng gia đình nên chị H. đã liên tục thay đổi chỗ ở và luôn phải sống trong tâm lý hoang mang, lo sợ.

Theo kết luận giám định, khẩu súng ổ quay màu trắng, trên thân súng có số hiệu No. 133327 là công cụ hỗ trợ (súng ổ quay SĐN-E112), không phải là vũ khí quân dụng. Dùng khẩu súng trên bắn thực nghiệm ngẫu nhiên với 3/5 viên đạn gửi giám định, kết quả đạn nổ. Dùng khẩu súng ổ quay bắn vào người có khả năng gây thương tích và ít có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 1-12-2016 đối với chị T., phát hiện một vết hằn tụ huyết dưới da vùng cổ dài 4 cm.