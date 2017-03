Phạt tài xế say rượu chặn đầu xe CSGT gần 20 triệu

Theo đó, lái xe Ngô Ngọc (48 tuổi, Quảng Nam) bị xử phạt hành chính 19,5 triệu đồng.



Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 27-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam An (huyện Phú Ninh), tổ tuần tra của Đội CSGT số 1 đang tuần tra thì phát hiện ô tô biển số 92A-009.28 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.



Tài xế có thái độ bất hợp tác.

Khi kiểm tra, tài xế Ngọc có nồng độ cồn vượt mức cho phép 0,4 mg/lít khí thở theo quy định. Tổ tuần tra đã lập biên bản và yêu cầu tạm giữ phương tiện.

Tuy nhiên, ông Ngọc tỏ thái độ bất hợp tác và có lời lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT. Sau đó ông Ngọc vào trong xe đóng cửa cố thủ, không chấp hành lệnh tạm giữ của tổ công tác.

Tổ CSGT kiên quyết yêu cầu ông Ngọc rời khỏi xe, sau đó mời đại diện Công an xã Tam An, lực lượng cảnh sát 113 và người dân địa phương chứng kiến để lập biên bản niêm phong xe do tài xế dọa "trong xe có bạc tỉ, mất ráng chịu".