Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị đề nghị 4-5 năm tù

Ngày 27-6, phiên xử vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) liên quan đến năm bị cáo gồm Đặng Thanh Bình (cựu phó thống đốc NHNN) và bốn cấp dưới bước vào phần tranh luận.

Theo VKS, nếu trong quá trình giám sát các bị cáo làm đúng, làm hết trách nhiệm sẽ không để xảy ra vụ án như ngày hôm nay.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HY

Các bị cáo còn lại gồm Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng tổ giám sát, nguyên phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên tổ phó tổ giám sát, nguyên phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh ( nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) và Ngô Văn Thanh (nguyên thành viên tổ giám sát, nguyên phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An ) đề nghị mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù về tội thiếu trách nhiệm...