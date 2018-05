Phụ 'khiêng' két sắt, cùng lãnh án tù

Bản thân Lê Thạnh Phú có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.

Khoảng 00 giờ ngày 5-10-2017, Lê Thạnh Phú và Phạm Văn Bé đang ở tại nhà trọ do Lê Tuấn Anh (sinh năm 1995) thuê.

Lúc này, Tuấn Anh rủ Phú đến cửa hàng điện thoại di động do chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu làm chủ để trộm cắp thì Phú đồng ý.

Cả hai đã lấy trộm một két sắt chở về nhà trọ. Trên đường chở két sắt về thì làm rớt két sắt xuống lộ nên Tuấn Anh điều khiển xe về nhà trọ chở Bé đến để phụ khiêng két sắt lên xe về nhà trọ rồi cả ba phá mở két sắt. Bên trong két có 3.600.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân khác.

Sau đó, Tuấn Anh cùng với Phú đem két sắt ném xuống sông. Phú lấy tiền chia Tuấn Anh 800.000 đồng, Bé 1.500.000 đồng, còn lại 1.300.000 đồng Phú giữ lại tiêu xài hết.

Hai bị cáo tại tòa

Ngoài ra vào ngày 11-11-2017, Phú còn cùng với Tuấn Anh bẻ khóa cửa đột nhập nhà dân lấy trộm 1 xe Wave alpha trị giá 8.330.000 đồng.

Đối với Lê Tuấn Anh có hành vi trộm cắp điện thoại di động, két sắt và xe mô tô nhưng Tuấn Anh đã bỏ trốn chưa làm việc được, Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ xử lý sau.

HĐXX nhận định hành vi của Lê Thạnh Phú đã phạm vào tội trộm cắp tài sản thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm với tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Phạm Văn Bé có hành vi biết rõ tài sản do Lê Thạnh Phú và Lê Tuấn Anh nêu trên trộm cắp mà có nhưng đã cùng Phú và Tuấn Anh đem két sắt về nhà trọ cạy lấy tiền và tiêu thụ số tiền 1.500.000 đồng nên đã phạm tội vào tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa Lê Thạnh Phú và Lê Văn Bé đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Phú 3 năm tù, bị cáo Bé 9 tháng tù.