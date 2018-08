Rắc rối vụ mẹ 70 tuổi đưa người vào nhà lấy xe hơi của con

Tòa nghi bỏ lọt ba người phạm tội



Vụ án này, HĐXX từng yêu cầu VKS xem xét khởi tố ba người môi giới thế chấp xe và nhận cầm cố xe. Tuy nhiên, VKS nhiều lần bảo lưu quan điểm không đủ cơ sở.



VKS cho rằng chưa đủ căn cứ xác định hai người môi giới thế chấp xe có vai trò đồng phạm. Bởi lẽ họ không giúp sức cho bà Hoa lén lút đưa xe ra khỏi nhà...



Ban đầu VKS cho rằng người nhận thế chấp và trực tiếp lái xe ra khỏi nhà con gái bà Hoa là Võ Văn Tư . Tuy nhiên, Tư không thừa nhận có quen biết bà Hoa và có nhận thế chấp. Cơ quan tố tụng đã cho đối chất giữa các bên nhưng không giải quyết được các mâu thuẫn. Từ đó kết luận Tư chỉ là người đi cùng bà Hoa vào nhà lấy xe nhưng đến nay chưa thu hồi được xe nên chưa đủ cơ sở khởi tố. Hiện nay, Tư đang thụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trong một vụ án khác.

Kết quả điều tra xác định số điện thoại Tư gọi cho bà Hoa vào thời điểm lấy xe đúng là do Tư đứng tên. Trong khi Tư khai không dùng số điện thoại này. Thuê bao đứng tên Tư là do năm 2014 Tư làm giám đốc một công ty kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn và không nhớ số điện thoại này đã giao ai sử dụng. Khách sạn ở Long An thì không lưu tên bà Hoa và Tư lưu trú. Do đó, CQĐT và VKS cho rằng không thể truy cứu Tư tội trộm cắp tài sản hay tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bởi lẽ Tư khai không quen bà Hoa nên không làm rõ được có việc Tư vào nhà lấy xe và lái đi không, chiếc xe thì chưa thu hồi được...