Tên cướp bị bắt vì ra tay quá mạnh

Ngày 18-4, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hoàng Thoại (31 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) ba năm sáu tháng tù về tội Cướp giật tài sản.



Bị cáo Lê Hoàng Thoại tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 06-12-2017, Thoại uống cà phê tại khu vực bến xe Vĩnh Long (phường 8, TP.Vĩnh Long) thì thấy anh TTC đang ngồi bàn bên cạnh có đeo một sợi dây chuyền vàng và có đang có biểu hiện say xỉn nên Thoại đã nảy sinh ý định cướp.

Một lúc sau, anh C. thuê xe ôm chở đi nên Thoại cũng chạy xe máy theo sau để tìm nơi vắng vẻ ra tay. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày anh C. xuống xe ở ven đường thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Lúc này Thoại điều khiển xe máy chạy đến giật sợi dây chuyền vàng của anh C. Nhưng do Thoại giật quá mạnh nên mất lái và té xuống đường. Anh C. liền truy hô cùng người dân bắt Thoại giao cho công an.

Tại địa phương, Thoại là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự: hai lần bị đưa đi cải tạo về hành vi Gây rối trật tự nơi công cộng; tiền án 16 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và năm 2017 bị Công an TP Vĩnh Long xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi Trộm cắp tài sản.