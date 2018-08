Trước đó, trong đơn khởi kiện, ông V. trình bày: Vợ chồng ông có quyền sử dụng 6.657 m2 đất tại xã Tân Thượng (huyện Di Linh), trên đất trồng toàn bộ cà phê Robusta từ năm 2000. Liền kề với đất của ông bà là đất của ông C. Do đất của ông bà ở bên ngoài nên từ đường đi của thôn đến đất của ông C. có một lối đi bên cạnh đất của ông bà.



Ngày 15-7-2016, ông C. dùng máy phát cỏ phát dọn cành cà phê dọc đường đi trên, đồng thời phát dọn luôn cành cà phê tại vị trí ranh giới đất hai bên, làm 24 cây cà phê của ông bà bị thiệt hại. Vì vậy, ông khởi kiện yêu cầu ông C. bồi thường thiệt hại sản lượng cà phê bị mất và tiền chi phí chăm sóc để 24 cây cà phê phục hồi là gần 22 triệu đồng.

Phía ông C. thừa nhận vào ngày đó có dùng máy phát cỏ phát cành cà phê dọc đường đi và phát cành 24 cây cà phê tại vị trí ranh giới đất giữa hai nhà. Nay vợ chồng ông V. yêu cầu ông bồi thường số tiền trên, ông chỉ chấp nhận một phần vì ông chỉ phát dọn những cành cà phê lấn ra lối đi chung. Hiện nay những cây cà phê ông phát dọn đều đã hồi phục như bình thường. Ông xác định có gây thiệt hại cho vợ chồng ông V. theo kết quả định giá tài sản là hơn 191.000 đồng nên chỉ chấp nhận bồi thường số tiền này.

Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4-2018 của TAND huyện Di Linh, ông V. yêu cầu ông C. bồi thường cho vợ chồng ông hơn 23 triệu đồng. Về chi phí tố tụng, ông V. đã nộp 800.000 đồng (gồm chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và chi phí định giá tài sản) và yêu cầu tòa giải quyết theo quy định.

TAND huyện Di Linh đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông V., buộc ông C. bồi thường cho vợ chồng ông V. hơn 191.000 đồng, buộc ông C. thanh toán lại cho vợ chồng ông V. 800.000 đồng. Theo tòa, theo kết quả định giá tài sản thì tổng giá trị của 24 cây cà phê bị thiệt hại chỉ có hơn 191.000 đồng. Ông V. yêu cầu ông C. bồi thường thiệt hại chi phí chăm sóc, đầu tư để 24 cây cà phê được phục hồi như ban đầu trong ba năm với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng nhưng ông V. không có chứng cứ chứng minh cho những chi phí chăm sóc trên. Về chi phí tố tụng, do yêu cầu của ông V. được chấp nhận một phần nên ông C. phải chịu.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, vợ chồng ông V. đã kháng cáo. Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm vụ án trên với nhận định và phán quyết như ở cấp sơ thẩm. Đồng thời tòa phúc thẩm còn buộc vợ chồng ông V. phải chịu tổng cộng gần 1,5 triệu đồng tiền án phí, ông C. phải chịu 300.000 đồng tiền án phí.

Như vậy, cuối cùng vợ chồng ông V. thắng kiện được hơn 191.000 đồng nhưng phải tốn gần 1,5 triệu đồng tiền án phí, chưa kể thời gian, công sức đã bỏ ra để đeo đuổi vụ kiện.