Trộm 'mẻ' lớn rồi trốn luôn trong khách sạn vẫn không thoát

Theo cáo trạng, trưa 20-12-2017, Hùng vào quán Cafe BUN ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh uống cà phê.

Tại đây, khi quan sát thấy chủ quán Nguyễn Thị H. để một túi xách trên quầy thu ngân rồi đi ra ngoài, Hùng lén lút đến lấy được một bọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng cất vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi quán bắt xe đi về TP Vinh (Nghệ An).

Hùng đếm tiền thì thấy mình trộm được 58 triệu đồng, liền sắm một chiếc iPhone 6 và một chiếc Nokia 8800. Sau đó Hùng ôm số tiền còn lại trốn trong khách sạn nhằm tránh mặt cơ quan chức năng.



Hình ảnh bị cáo Hùng tại phiên tòa sáng 23-4.

Sau khi phát hiện số tiền mình để trong túi xách bị mất trộm, chủ quán đã đến trình báo tại cơ quan công an. Sau khi dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, công an xác định Hùng chính là đối tượng đã lấy số tài sản trên của chị H.

Được biết Hùng là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 21-12-2017, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Đậu Xuân Hùng khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP Vinh (Nghệ An). Công an đã thu giữ hai chiếc điện thoại di động cùng số tiền 30,5 triệu đồng khi Hùng chưa kịp tiêu xài hết.