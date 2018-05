Truy tố 3 cựu công an vụ 2 tử tù đục tường vượt ngục

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ công an tại trại tạm giam T16 Bộ Công an về tội thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn.



Các bị can gồm: Nguyễn Văn Kiên; Nguyễn Đức Thắng, đều nguyên là thiếu úy, cán bộ quản giáo trại tạm giam T16 và Nguyễn Thái Hoàng, nguyên trung sĩ cảnh sát bảo vệ trại tạm giam T16.

Ba nguyên cán bộ nói trên bị truy tố do thiếu trách nhiệm dẫn tới hậu quả để hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, 38 tuổi, trú Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú Quốc Oai, Hà Nội) vượt ngục.



Hai tử tù Lê Văn Thọ (phải) và Nguyễn Văn Tình

Hồ sơ vụ án cho thấy Thọ và Tình cùng bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi kháng cáo, đầu tháng 7-2017, hai tử tù được chuyển đến chung buồng biệt giam trong trại tạm giam T16 để chờ xử phúc thẩm.

Tại đây Thọ thấy cùm chân bằng gỗ đã cũ, có thể tháo ra, tường gạch căn buồng ẩm thấp, dễ đục khoét nên đã nảy sinh ý định vượt ngục. Thọ lập kế hoạch và rủ Tình tham gia, Tình lập tức đồng ý.

Đêm 10-9-2017, Thọ và Tình tháo cùm chân, xé chăn quấn thành dây rồi dùng đinh sắt đã chuẩn bị từ trước đục thủng tường. Hai đối tượng đu dây, trốn khỏi buồng biệt giam.

Vượt ngục thành công, Thọ trốn về Hải Dương nương nhờ bạn gái. Kẻ còn lại đi lên Hòa Bình, đến nhà người thân ẩn náu.

Ngày 16-9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương vây bắt Thọ "sứt" tại huyện Nam Sách (Hải Dương), gần với quê của tử tù này. Ngay sau đó Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cùng tổ công tác đã trực tiếp di lý Thọ "sứt" về trại tạm giam T16.

Tiếp đó, rạng sáng 17-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tóm gọn Nguyễn Văn Tình khi đang trốn trong một khu rừng thuộc xã Tân Lập, huyện Mai Châu.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Đức Thắng được phân công quản lý chuyên trách nhà D khu giam, nơi có buồng giam hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bị can đã không tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và Trại tạm giam T16 về việc quản lý, kiểm tra đối với buồng giam số 3 Trại tạm giam T16. Việc này dẫn tới không phát hiện được quá trình hai tử tù chuẩn bị các dụng cụ và đục tường vượt ngục.

Đối với Nguyễn Thái Hoàng, trong ca gác đêm 10-9, bị can này đã tự ý rời bỏ vị trí gác tại chòi C. Lợi dụng sơ hở, Thọ và Tình đã tự do đi thang bộ lên chòi gác C, che camera, buộc dây vào hàng rào rồi trèo qua tường trốn thoát.

Trong một diễn biến khác, theo dự kiến, ngày 8-5 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình về tội trốn khỏi nơi giam giữ.