Vì chuyện tình cảm của bạn, nam sinh bị chém trọng thương

Theo cáo trạng, Phạm Văn Sơn (SN 1999) biết được người yêu cũ của mình là Y. có bạn trai mới tên C. (SN 2000) thì bực tức nên muốn tìm C. để đánh dằn mặt và cấm không cho qua lại.



Bị cáo Phạm Văn Sơn và Lê Thái Bảo tại tòa



Sáng ngày 13-10-2017, Sơn gọi điện cho bạn là Bảo và Trần Viết Đức (SN 2002) cùng đi xe máy lên tìm C. tại trường học.

Khi thấy C. công nhận chuyện mình mới yêu Y. mới hơn 1 tháng thì cả nhóm liền nhảy vào gây gổ với C.

Lúc này, Nguyễn Thái Sơn (SN 2000), bạn của C. vào can ngăn nên có đấm vào mặt làm Trần Viết Đức ngã xuống đường. Tuy nhiên sau đó được mọi người can ngăn nên 2 bên đi về.

Còn bị ấm ức chuyện hôm qua bị Thái Sơn đánh, sáng hôm sau Văn Sơn, Bảo và Đức tiếp tục đi tìm Thái Sơn đánh trả thù.

Khi thấy Thái Sơn vừa tan trường, Văn Sơn và Bảo đã cầm 2 con dao mác đuổi chém nhiều nhát vào người nạn nhân, gây thương tích 12 %..