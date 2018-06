Việt kiều kiện hàng xóm vì bị nói... mất nết

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm vụ anh em ông HC (SN 1966, Việt kiều Na Uy) kiện bảy hàng xóm ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) đòi bồi thường do uy tín, danh dự bị xâm phạm.



Mâu thuẫn vì hai cái đèn chiếu sáng

Theo đơn kiện nộp tại TAND TP.HCM hồi tháng 8-2014, ông C. là chủ sở hữu một căn nhà và ở cùng người em họ. Tháng 10-2013, cho rằng ông C. gắn đèn chiếu sáng rọi thẳng vào nhà mình gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, bốn người trong nhà ông H. (ở đối diện) đã đập phá cổng, ném đá, chửi bới anh em ông C. Sau đó, gia đình ông H. nhiều lần sang nhà ông C. chửi, yêu cầu phải tháo gỡ bóng đèn.

Anh em ông C. lo sợ, bất an, nhiều lần phải nhờ đến công an, UBND xã Trung Chánh nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Vì vậy, anh em ông C. khởi kiện yêu cầu gia đình ông H. chấm dứt ngay hành vi trái pháp luật, tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cạnh đó, gia đình ông H. phải bồi thường tổn thất tinh thần với số tiền 30 triệu đồng.

Tháng 7 và tháng 9-2015, anh em ông C. khởi kiện bổ sung ba hàng xóm khác vì cho rằng họ cũng có lời nói, hành vi xâm hại chỗ ở, xúc phạm danh dự, uy tín… của anh em ông. Anh em ông C. yêu cầu mỗi bị đơn (tổng cộng bảy người) phải bồi thường 11,5 triệu đồng, phải chấm dứt hành vi chửi bới, lăng mạ và xin lỗi công khai anh em ông tại nơi cư trú. Kèm theo đó, ông C. nộp cho tòa các đĩa VCD ghi hình ảnh qua camera gắn tại nhà ông.

Đầu năm nay, anh em ông C. rút lại việc khởi kiện với một trong số bảy bị đơn. Làm việc với tòa, sáu bị đơn còn lại thừa nhận có mâu thuẫn với anh em ông C. do ông C. lắp hai bóng đèn trong nhà chiếu thẳng ra đường, pha sang nhà ông H. gây ảnh hưởng, khó khăn cho sinh hoạt. Gia đình ông H. nhiều lần qua nhà ông C. trao đổi nhằm khắc phục tình trạng này nhưng ông C. không chịu. Sự việc đã được đưa ra Ban nhân dân ấp hòa giải vào tháng 12-2013. Trong cuộc họp đó, mọi người đều có ý kiến đề nghị ông C. khắc phục việc lắp hai bóng đèn chiếu sáng gây ảnh hưởng tới người khác và ông C. đã đồng ý sẽ làm.

Theo sáu bị đơn, trong lúc nói chuyện, hai bên gia đình đều có lúc thiếu kiềm chế, lời qua tiếng lại, thậm chí ông C. còn dùng tay đánh vào mặt con ông H. Đối với những người ngoài gia đình ông H. bị kiện là những hàng xóm thấy sự việc nên có lời góp ý, can thiệp chứ không xúc phạm anh em ông C. Từ đó, sáu bị đơn đều đề nghị tòa bác yêu cầu của anh em ông C.





Tòa bác hết các yêu cầu

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây của TAND TP.HCM, ông C. giữ nguyên các yêu cầu khởi kiện. Ông kể các bị đơn chửi ông mất nết, thốt ra nhiều từ ngữ thô lỗ, làm cho hàng xóm nghĩ sai và xa lánh anh em ông.

Luật sư của ông C. thì cho rằng việc lắp đèn chiếu sáng chống trộm là quyền của công dân. Khoảng cách từ nhà ông C. tới sân nhà đối diện khoảng 14 m, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ lân cận. Gia đình ông H. có những hành vi, lời nói xúc phạm và yêu cầu ông C. phải thực hiện việc này việc kia là không hợp lý. Sự việc diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của anh em ông C. nên việc anh em ông khởi kiện đòi bồi thường là hợp lý.

Tranh luận, luật sư của phía bị đơn nói giữa hai gia đình có mâu thuẫn nhưng đó chỉ là những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Sự việc biểu hiện ra bên ngoài bằng những lời lẽ cãi vã giữa hàng xóm với nhau nên đưa ra tòa là không đáng, các bên không có chứng cứ việc đánh nhau gây thương tích. Cạnh đó, khi các bên lời qua tiếng lại có lúc thiếu kiềm chế nhưng không phải là cố ý xúc phạm…

Theo HĐXX, hình ảnh ghi tại các đĩa VCD cũng như trích xuất camera gắn ở nhà ông C. cho thấy có việc tranh cãi giữa hai gia đình nhưng không có cơ sở xác định phía bị đơn đã xúc phạm đến danh dự, uy tín của nguyên đơn. Hai bên có lời lẽ thiếu kiềm chế, xô xát nhẹ qua lại nhưng không được lập biên bản ghi nhận sự việc, ghi nhận thiệt hại nên không có căn cứ xem xét. Đối với mâu thuẫn trong việc lắp đèn chiếu sáng đã được Ban nhân dân ấp hòa giải và ông C. đã hứa sẽ khắc phục. Anh em ông C. yêu cầu bồi thường nhưng không chứng minh được bị tổn thất nên không có căn cứ chấp nhận.

“Mâu thuẫn giữa hai gia đình lối xóm, láng giềng về những sinh hoạt nhỏ là không đáng có. Lẽ ra phải được giải quyết có lý, có tình giữa đôi bên trên tinh thần hòa giải, đoàn kết trong nội bộ nhân dân tại địa phương nhưng giữa hai gia đình đã xử lý thiếu kiềm chế, mặc dù đã được đưa ra Ban nhân dân ấp giải quyết, cần rút kinh nghiệm” - HĐXX nhấn mạnh. Từ đó, HĐXX đã bác các yêu cầu khởi kiện của anh em ông C.

Sau phiên xử, ông C. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ kiện có diễn tiến mới.