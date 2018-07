Vợ chồng Diệp - Thắng lúc toà nghị án

Vợ chồng Diệp - Thắng vì muốn có lợi nhuận cao đã tổ chức sản xuất số lượng lớn bò viên giả bằng nguyên liệu là... thịt heo rồi tung ra thị trường.



Theo hồ sơ, ngày 6-1-2017 Phòng cảnh sát môi trường – Công an TP.HCM kiểm tra chi nhánh công ty TNHH MTV Diệp Diệp ( xã Vĩnh Lộc A , TP HCM) do Diệp làm chủ. Tại đây, công an phát hiện công ty này đang sản xuất sản phẩm bò viên có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu chính là... thịt heo. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm và tạm giữ 1 tấn bò viên thành phẩm.Ngày 2-3-2017, trung tâm pháp y sở y tế TP HCM xác định "bò viên" thành phẩm thu được có ADN của heo chứ không phải của bò.Qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định công ty TNHH Diệp Diệp còn sản xuất loại bò viên giả từ nguyên liệu thịt heo tại số 18/3 đường số 1B (quận Bình Thạnh). Cơ sở này do chồng Diệp là Thắng trực tiếp sản xuất.