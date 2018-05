Vụ bà Phấn: Luật sư bất ngờ cung cấp chứng cứ vì không tin VKS

Cuối phiên tòa chiều nay, luật sư của bà Phấn bất ngờ cung cấp chứng cứ mới. Đó là một USB của bà Phấn, nằm trong thùng tài liệu mà bà Phấn đưa cho luật sư lúc bà Phấn còn minh mẫn, còn làm ở ngân hàng Đại Tín.

Luật sư cũng không biết trong tài liệu có USB này, chỉ biết khi luật sư lục tài liệu. Luật sư cho biết trong USB chứa những đoạn ghi âm, do nhân viên của bà Phấn ghi, có những hình ảnh liên quan. Theo luật sư, nội dung trong USB có thể xác định sự thật khách quan về hành vi của bà Phấn.

HĐXX hỏi nếu là chứng cứ quan trọng để xác định sự thật khách quan về hành vi của bà Phấn thì lý do gì bây giờ luật sư mới cung cấp. Luật sư cho biết là do luật sư không tin tưởng CQĐT Bộ Công an và VKS. Bởi lẽ suốt quá trình điều tra, luật sư đã nhiều lần kiến nghị nhưng không được xem xét giải quyết. Rồi mới đây luật sư có ra VKSND Tối cao nộp đơn khiếu nại nhưng trong hồ sơ lại không có đơn khiếu nại này.



Các luật sư tại phiên toà bà Phấn

HĐXX cám ơn luật sư đã tin tưởng. Chủ tọa nói luật sư nộp cho thư ký và thực hiện việc niêm phong, rồi chuyển giao cho HĐXX xem xét.



Một luật sư khác bổ sung rằng HĐXX cần xem xét đến nguồn gốc chứng cứ, đồng thời trong USB có những hình ảnh của nhiều người nên đề nghị HĐXX quan tâm đến quyền hình ảnh trước khi công bố. Luật sư cũng đặt vấn đề về thời điểm và phương pháp tiếp xúc tài liệu, chứng cứ này.

HĐXX trả lời rằng luật sư cứ yên tâm, thời điểm và phương pháp tiếp xúc chứng cứ HĐXX thông báo sau. Về kiến nghị của luật sư, HĐXX sẽ ghi nhận và xem xét.