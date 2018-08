Xét xử 2 vợ chồng hành hạ con trai 9 tuổi như thời trung cổ

Ngày 31-8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam cùng Phạm Thị Tú Trinh (đều 35 tuổi, trú tại quận Ba Đình) về hai tội danh hành hạ con và cố ý gây thương tích.



Nam và Trinh chính là đôi vợ chồng đã có hành vi bạo hành dã man cháu TNK (sinh năm 2008, con ruột của Nam) trong suốt một thời gian dài, bị phát hiện và gây phẫn nộ dư luận vào tháng 12-2017 vừa qua.



Hai bị cáo Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2007 Trần Hoài Nam kết hôn cùng chị Nguyễn Thúy Ngân (35 tuổi) và có hai con chung là TNK và TKĐ (sinh năm 2011). Đến tháng 8-2014, hai vợ chồng ly hôn, Nam trực tiếp nuôi và chăm sóc cháu TNK, còn chị Ngân chăm sóc cháu TKĐ.

Hai năm sau, Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh. Do mâu thuẫn với mẹ đẻ, Nam và Trinh cùng cháu TNK rời bỏ nhà để chuyển ra sinh sống tại một khách sạn ở quận Ba Đình. Tháng 8-2016, K. bị vợ chồng Nam cho nghỉ học nhằm cách ly không cho cháu gặp mẹ đẻ và ông bà nội.

Do K. hay nghịch ngợm và không nghe lời, Nam cùng Trinh đã nhiều lần đánh cháu. Nam dùng muỗng bằng inox đánh vào đầu con mình, dùng móc quần áo bằng nhôm duỗi ra, cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào tay, chân và người K. Thậm chí Nam dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá, đạp vào người gây nhiều thương tích rách da chảy máu cho con trai. Nam còn mắng chửi, xưng hô “mày, tao” với con, phạt cháu đứng ngoài ban công đến tối mới cho vào ngủ.

Những lần Nam đánh K., Trinh đều có mặt và biết sự việc. Tuy nhiên, người phụ nữ không những không can ngăn mà còn nhiều lần cũng chửi mắng, xưng hô “mày, tao” và dùng tay tát vào mặt bé trai.



Cháu TNK - bị hại trong vụ án, hôm nay vắng mặt trong phiên xử

Đặc biệt, Nam và Trinh còn không cho K. cắt tóc, đi chơi, nhiều lần phạt cháu ngủ ngoài phòng khách, thậm chí bỏ mặc cháu ngủ dưới nền nhà. Khi cả hai đi vắng thường để cháu ở nhà một mình tự nấu ăn, khóa cửa không cho cháu vào phòng ngủ, có khi phạt cháu uống nước mắm vì nghịch ngợm.

Kết quả điều tra, công an xác định cháu K. có tổng cộng bốn vết thương vùng đỉnh đầu và khoảng 60 vết sẹo khắp cơ thể; đặc biệt cháu bị gãy năm xương sườn… Trong số này, Nam gây ra 22% tổn hại sức khỏe cho con trai, còn Trinh là 3%.

VKSND quận Cầu Giấy quyết định truy tố Trần Hoài Nam về hai tội hành hạ con và cố ý gây thương tích; Phạm Thị Tú Trinh về tội hành hạ con.

Riêng với hành vi gây thương tích cho K. 3% sức khỏe của Trinh, do tính chất và hậu quả có mức độ nên trước đó Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt hành chính bị can này về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác theo Nghị định 167/2013.



Toàn cảnh phiên tòa sáng 31-8



Chị Nguyễn Thúy Ngân, mẹ của cháu TNK



Chủ tọa phiên tòa



Đại diện VKS giữ quyền công tố



Bị cáo Trần Hoài Nam



Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh



Đại diện gia đình bị hại cũng như bị cáo