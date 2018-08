300 tờ báo lên án cuộc chiến chống truyền thông của ông Trump

Reuters cho biết chiến dịch trên do tờ Boston Globe khởi xướng. Tham gia chiến dịch còn có tờ The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer, the Chicago Sun-Times và một số tờ báo nhỏ hơn, trong đó có một số cơ quan truyền thông ở các bang mà Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.



Ông Trump tại một cuộc mít tinh ở bang Florida hôm 31-7. Ảnh: REUTERS

Theo BBC, tuần trước, tờ Boston Globe ra lời kêu gọi thực hiện chiến dịch lên án toàn quốc cuộc chiến “bẩn thỉu” chống lại truyền thông của ông Trump, sử dụng hashtag #EnemyOfNone. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhạo báng các bao cáo truyền thông là “tin giả” và công kích các nhà báo là “kẻ thù của nhân dân”. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho hay điều này đã làm tăng nguy cơ bao lực nhằm vào các nhà báo.



Tờ The Boston Globe cam kết đăng một bài xã luận về “sự nguy hiểm từ cuộc tấn công báo chí của chính phủ” vào ngày 16-8, yêu cầu các cơ quan báo chí khác cùng tham gia.

Các nhân viên của báo đã tiếp cận với các tòa soạn trên khắp nước Mỹ, đề nghị họ cùng đăng tải xã luận lên án sự thù địch của Tổng thống đối với giới truyền thông. “Cuộc chiến bẩn thỉu nhằm vào báo chí tự do phải chấm dứt - This dirty war on the free press must end” - có thể coi là slogan của chiến dịch.

“Các cơ quan báo chí, bất chấp mang trên mình quan điểm chính trị gì, đều có thể đưa ra tuyên bố mạnh mẽ bằng việc sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến bảo vệ nghề nghiệp của họ và vai trò thiết yếu mà báo chí nắm giữ trong chính quyền và đối với người dân” - tờ Boston Globe đề nghị.



Tổng thống Trump cầm một tờ báo khi rảo bước qua phố Portsmouth, New Hampshire. Ảnh: REUTERS

Từ khi tờ The Boston Globe phát động chiến dịch, ban đầu nhận được phản ứng tích cực từ 100 cơ quan tin tức, sau đó tăng lên con số 350 cơ quan truyền thông từ tờ báo quốc gia lớn của Mỹ cho tới các tờ báo địa phương.



Làm gương đi trước, tờ Boston Globe viết bài xã luận có tiêu đề Journalist Are Not The Enemy “Nhà báo không phải kẻ thù”, lập luận rằng tự do báo chí là nguyên tắc cốt lõi của người Mỹ trong hơn 200 năm. Trong khi đó, tờ New York Times chọn tiêu đề A Free Press needs you (Tự do báo chí cần các bạn), gọi cuộc tấn công của ông Trump “nguy hiểm cho sự tồn tại của nền dân chủ”.

Trong khi đó , một tờ báo khác tham gia chiến dịch là Topeka Capital-Journal nói về cuộc tấn công truyền thông của ông Trump như sau: “Thật u ám. Thật tiêu cực và phải chấm dứt ngay bây giờ”. Tờ báo này là một trong số vài tờ báo ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Chiến dịch chống lại cuộc chiến bẩn thỉu vào truyền thông ngày 16-8 bắt đầu sau một loạt vụ việc và ông Trump liên tục có bình luận gây sức ép lên truyền thông.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump luôn xung khắc với giới truyền thông báo chí và nhiều lần gọi những hãng đưa tin giả là kẻ thù của người dân. Hồi giữa tháng 7, ông lặp lại quan điểm này khi bị chỉ trích liên quan đến cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki (Phần Lan). “Thượng đỉnh với Nga là một thành công to lớn, ngoại trừ với kẻ thù đích thực của người dân - truyền thông tin giả”- Tổng thống Mỹ viết.