ASEAN-Trung Quốc muốn giảm căng thẳng

Thủ tướng: Các nước có trách nhiệm duy trì hòa bình ở biển Đông Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tất cả các nước, khu vực có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông và tạo điều kiện thuận lợi cho giải quyết tranh chấp. Về những diễn biến gần đây, Việt Nam mong rằng ASEAN và Trung Quốc cùng hướng tới một giai đoạn mới vì hòa bình, hợp tác và phát triển, xử lý thỏa đáng các vấn đề đặt ra. Các nước không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, thúc đẩy đàm phán, tuân thủ luật pháp quốc tế. TNT 21 nước tham gia CUES năm 2014 gồm Mỹ, Trung Quốc, Úc, Canada, New Zealand, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Nga, Chile, Peru, Papua New Guinea, Tonga và tám nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam).