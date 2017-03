Quân Iraq giao tranh IS trên đường phố Mosul

Chiều 3-11, liên quân Iraq đã mở rộng thêm diện tích tái chiếm Mosul, đẩy nhanh đà tiến vào nội ô và giao tranh với các phần tử IS ngay trên đường phố Mosul, hãng CNN (Mỹ) đưa tin.



Nói với CNN, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq Tahsin Ibrahim cho biết các đơn vị của sư đoàn thiết giáp số 9 của quân đội Iraq đã tràn vào Mosul và chiếm được quận al Intisar ở phía đông Mosul.



Bản đồ đà tiến cho thấy liên quân Iraq đã áp sát đầu não của IS ở Mosul. Màu hồng: quân đội Iraq; vàng: lực lượng tay súng người Kurd. Ảnh: CNN



Quân Iraq bắn chết hai phần tử đánh bom tự sát và tháo bom ở sáu ô tô đã được cài bom để đánh bom tự sát ở al Intisar.

Trước đó quân đội Iraq đã mở một hành lang an toàn cho dân thường sơ tán khỏi quận al Intisar, theo ông Ibrahim. Các phóng viên chiến trường của CNN cho biết họ thấy hàng trăm dân thường mang cờ trắng sơ tán.

Lực lượng bán quân sự người Shiite phụ trách nhánh phía tây cho biết đã phong tỏa tuyến đường chính IS dùng để trốn sang Syria. Các nhân chứng bên trong Mosul cho biết trong một tháng qua các tay súng IS đã đưa người thân di chuyển qua căn cứ Raqqa của IS ở Syria qua tuyến đường phía tây này.



Một lính đặc nhiệm Iraq dùng mũ bảo hiểm thu hút chú ý để lính bắn tỉa triệt hạ IS tại làng Gogjali phía đông Mosul ngày 3-11. Ảnh: CNN



Trong ngày 3-11, liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu cũng tăng cường không kích ở khu vực bắc Mosul. Các trận không kích đã nhắm trúng một toán tay súng IS, phá hủy một cây cầu, hai đường hầm trong Mosul, CNN dẫn thông tin từ các thành viên Mỹ trong chiến dịch không kích cho biết.



Người dân Mosul sơ tán tránh giao tranh. Ảnh: CNN



Hơn 100.000 lính thuộc liên quân Iraq tham gia chiến dịch tái chiếm Mosul nhưng hiện chỉ mới có lực lượng lính thuộc quân đội chính quy Iraq tiến vào ranh giới Mosul từ phía đông.

Tiến trình tái chiếm Mosul đã bước vào giai đoạn căng thẳng và khốc liệt hơn. Chắc chắn càng vào sâu nội ô Mosul liên quân Iraq sẽ càng gặp sự kháng cự mạnh của IS. Dự kiến giao tranh những ngày tới sẽ diễn ra trên từng con đường, thậm chí từng căn nhà.