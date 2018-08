Bé gái chào đời khỏe mạnh dù u xơ bao bọc chi chít

Ngày 8-8, BV Phụ sản TP Cần Thơ cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu lấy thai kết hợp bóc đa nhân xơ tử cung cho sản phụ Nguyễn Thị M (33 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), giúp bé gái nặng 2.800 gr chào đời an toàn.

Trước đó, vào ngày 3-8, sản phụ M. nhập viện với chẩn đoán sinh con lần 2, thai 39 tuần, ngôi ngang, chuyển dạ, đa nhân xơ, vết mổ cũ. Xác định đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn viện đề ra biện pháp xử trí phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc đa nhân xơ tử cung với hy vọng bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.



Bé gái chào đời an toàn, khỏe mạnh. Ảnh: BVCC

BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm, Trưởng khoa Sanh của BV, phẫu thuật viên chính cho biết: “Đây là một trường hợp phẫu thuật phức tạp do sản phụ có vết mổ cũ dính nhiều, toàn bộ tử cung bị chiếm bởi nhiều nhân xơ chi chít, đặc biệt là nhân xơ tử cung mặt trước của đoạn dưới cản trở quá trình phẫu thuật lấy thai. Tuy nhiên, ê kip phẫu thuật đã cố gắng bóc nhân xơ để tiếp cận buồng tử cung nội, xoay thai bắt ra bé gái. Sau khi lấy thai xong, các bác sĩ tiếp tục tiến hành bóc thêm nhân xơ tử cung kết hợp thuốc tăng co cầm máu, truyền máu kịp thời kiểm soát tổng trạng và khâu phục hồi bảo tồn được hoàn toàn tử cung cho bệnh nhân”.



Hiện tại, sản phụ có các chỉ số sinh hiệu tốt. Bé gái da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt và đang được chăm sóc tại khoa Nhi - Sơ sinh.



Mẹ bé vui mừng sau cuộc "vượt cạn" thành công. Ảnh" HL

Theo BS Liêm, tỉ lệ sản phụ bị u xơ tử cung trong thai kỳ dao động 1,6%-2,7%. U xơ tử cung có thể chèn ép gây ngôi thai bất thường, dễ gây sinh non, gây rối loạn cơn co lúc chuyển dạ, gây băng huyết sau sinh. Do đó, trong quá trình mang thai, thai phụ bị u xơ tử cung cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, để hạn chế ảnh hưởng của u xơ đến thai nhi.

Bên cạnh đó, việc chẩn đoán và xử trí cần phải rất thận trọng, việc bóc tách khối u xơ tử cung khi phẫu thuật lấy thai chỉ nên thực hiện ở các bệnh viện có đủ điều kiện, cùng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và cần có các phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm.