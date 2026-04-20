Bệnh viện Bình Dân tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người 20/04/2026 15:07

(PLO)- Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) sẽ tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 nam giới từ 50 tuổi và nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Ngày 20-4, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người.

Hoạt động hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM, nhằm phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt.

Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi và nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: BVCC

Người tham gia được miễn phí hoàn toàn chi phí khám và tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu (“chỉ số vàng” trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) và siêu âm bụng tổng quát (khảo sát tuyến tiền liệt).

Chương trình thực hiện từ ngày 20-4-2026 đến khi nhận đủ 1.000 người. Người dân sẽ được khám tầm soát tại Bệnh viện Bình Dân (371 Đường Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Cách thức đăng ký qua tổng đài (028) 3839 4747 hoặc Zalo OA Bệnh viện Bình Dân. Khung giờ tiếp nhận đăng ký từ 07 giờ đến 16 giờ các ngày trong tuần.