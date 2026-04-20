Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca ung thư kép hiếm gặp ở phổi, đại tràng 20/04/2026 10:42

(PLO)- Mắc cùng lúc 2 căn bệnh ung thư nguyên phát riêng biệt ở phổi và đại tràng, bệnh nhân 56 tuổi vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Ngày 20-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi phức tạp, xử lý đồng thời hai khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau cho bệnh nhân.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật nội soi phức tạp, xử lý đồng thời hai khối ung thư.

Trước đó, bệnh nhân TT (56 tuổi, ngụ ở Bắc Phước, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) nhập viện vì đau bụng kéo dài. Qua thăm khám và tầm soát, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc ung thư đại tràng sigma giai đoạn tiến triển và một nốt tổn thương ở phổi trái.

Kết quả xét nghiệm hóa mô miễn dịch xác nhận hai khối u có nguồn gốc độc lập. Bệnh nhân đồng thời mắc hai ung thư nguyên phát riêng biệt, trong đó ung thư phổi ở giai đoạn sớm.

Đánh giá việc can thiệp cùng lúc vào hệ tiêu hóa và hô hấp tạo áp lực lớn và nguy cơ biến chứng cao, ê-kíp đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi đồng thời để tận dụng "thời điểm vàng" điều trị cho người bệnh.

Ca mổ kéo dài gần 5 giờ bao gồm cắt đại tràng sigma và cắt thùy trên phổi trái do TS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc bệnh viện trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp.

Sau 6 ngày được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống và đại tiện bình thường. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư ở phổi và đại tràng đều chưa di căn hạch.

Theo các bác sĩ, việc thực hiện thành công phẫu thuật nội soi triệt căn cùng lúc cho cả hai bệnh lý giúp bệnh nhân tránh được nhiều lần phẫu thuật, giảm chi phí và thời gian điều trị.