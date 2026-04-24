Họp báo ra mắt chương trình 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh' 24/04/2026 19:19

(PLO)- Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" là nỗ lực nhằm thúc đẩy một tư duy mới về sức khỏe quốc gia, chuyển từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện", lấy người dân làm trung tâm.

Chiều 24-4, Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức họp báo ra mắt chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" và hội thảo "Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe".

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhận định đây không chỉ là chương trình truyền thông, mà còn là nỗ lực nhằm thúc đẩy một tư duy mới về sức khỏe quốc gia. Tư duy này đã được khẳng định trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe toàn dân: chuyển từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện", lấy người dân làm trung tâm.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một điều rất rõ: người dân chỉ tiếp cận hệ thống y tế khi đã mắc bệnh, thì chi phí sẽ cao hơn, rủi ro lớn hơn và chất lượng cuộc sống cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" ra đời với một mục tiêu giản dị nhưng mang ý nghĩa lâu dài: đưa tinh thần của các chính sách y tế đến gần hơn với người dân bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận và có khả năng thay đổi hành vi.

“Chương trình được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, góp phần hình thành và phát triển một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững” – ông Toàn nói.

Theo đó, chương trình sẽ được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chính là nâng cao nhận thức - thay đổi hành vi, giúp người dân hiểu rằng giữ gìn sức khỏe là một lựa chọn mỗi ngày, không phải là phản ứng khi có bệnh.

Thứ hai là kết nối hệ sinh thái y tế - đưa dịch vụ đến gần người dân và thứ ba là tạo ra các nền tảng tương tác và lan tỏa cộng đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, trong suốt năm 2026, chương trình sẽ triển khai một chuỗi hoạt động đa dạng, liên tục và có chiều sâu.

Cụ thể, chuyên trang "Cẩm nang sống khỏe" là một kênh thông tin y tế chính thống, cung cấp kiến thức thiết thực về phòng bệnh, dinh dưỡng, vận động và các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Cạnh đó là chuỗi hội thảo, podcast, talkshow chuyên đề tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và người dân về các vấn đề sức khỏe toàn dân, từ chính sách đến thực hành; Các minigame tương tác cộng đồng khuyến khích người dân xây dựng thói quen sống khỏe thông qua những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao.

Tổ chức sự kiện "10.000 bước chân - Thay đổi cuộc sống" là một hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn, truyền đi thông điệp: sống khỏe bắt đầu từ những hành động đơn giản mỗi ngày, qua đó khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động thường xuyên.

Ngoài ra còn có hoạt động "Chuyến xe sức khỏe", mang các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc thiết yếu đến với người dân vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế và lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình.

GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho rằng chương trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

"Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe; phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục, và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời"- ông Lân nói.

GS Trọng Lân còn nêu bối cảnh hiện nay, người dân tiếp cận thông tin rất nhanh, rất rộng, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trong lĩnh vực sức khỏe. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, bởi thông tin sai có thể dẫn đến nhận thức sai, lựa chọn sai và hành vi sai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Do đó, vai trò của báo chí chính thống, của các cơ quan truyền thông có trách nhiệm xã hội, cùng với sự đồng hành của cơ quan chuyên môn và đội ngũ chuyên gia, là hết sức quan trọng.

Ông Lân kỳ vọng rằng dự án "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" sẽ từng bước trở thành một kênh thông tin tin cậy, chuẩn xác, dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu đúng hơn, hành động đúng hơn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.