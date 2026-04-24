Cụ ông 74 tuổi mắc bệnh lạ đi tiểu ra phân 24/04/2026 05:51

(PLO)- Cụ ông 74 tuổi mắc chứng bệnh lạ khiến phân rò rỉ trực tiếp vào bàng quang đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật xử lý.

Ngày 23-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật nội soi thành công một ca rò bàng quang - đại tràng xích ma hiếm gặp, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nhiễm trùng nguy hiểm.

Các y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi.

Trước đó, bệnh nhân nam (74 tuổi, ngụ ở xã Nam Cửa Việt) nhập viện với các biểu hiện bất thường như đi tiểu ra phân (dịch màu vàng và có mùi hôi), ra khí, tiểu buốt rát.

Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh lý hiếm gặp là rò bàng quang - đại tràng xích ma. Tình trạng đường thông bất thường này khiến phân rò rỉ vào bàng quang gây viêm nhiễm nặng, đe dọa biến chứng suy kiệt, viêm thận, thậm chí nhiễm trùng huyết.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận đại tràng xích ma dính chặt vào mặt sau bàng quang với tổ chức viêm xơ dày.

Sau khi gỡ dính, các bác sĩ phát hiện lỗ rò khoảng 0,5 cm, tiến hành cắt xén bàng quang đến tổ chức lành rồi khâu kín. Đồng thời, phẫu thuật viên cắt đoạn đại tràng xích ma bệnh lý và tái lập lưu thông tiêu hoá bằng dụng cụ khâu nối hiện đại.

Sáu ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể đi lại, ăn uống bình thường, đi tiểu nước tiểu trong và không còn buốt rát.