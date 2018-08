Bé trai ho ra máu, chuyển 3 BV mới phát hiện bệnh

Ngày 22-8, tin từ BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho hay vừa cứu sống bé trai (11 tuổi, ngụ ở Phú Yên) bị phình động mạch phối hiếm gặp. Trước nhập viện 2 tuần, bé trai đột ngột ho ra máu với lượng nhiều nên được đưa vào BV Phú Yên để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ lao phổi nên chuyển BV Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Tại đây, xét nghiệm lao âm tính, CT scan ngực nghi ngờ u thùy dưới phổi phải nên chuyển BV Nhi Đồng 2.

Tại BV Nhi Đồng 2, bệnh nhân được chụp lại CT Scan ngực, phát hiện thấy túi phình động mạch phổi ở thùy dưới phổi phải, kích thước 20x18mm và làm thêm các xét nghiệm tìm nguyên nhân gây giãn động mạch phổi. Kết quả bệnh nhân mắc chứng bệnh Behçet, đây là bệnh tự miễn hiếm gặp gây nên nhiều biểu hiện trong đó có giãn động mạch phổi.



X-quang sau can thiệp của bé trai. Ảnh: BVCC

Vì túi phình lớn có nguy cơ vỡ gây xuất huyết phổi nên BS CK II Nguyễn Minh Trí Việt, trưởng khoa Tim mạch đã tiến hành thông tim can thiệp đóng túi phình bằng dụng cụ. Sau can thiệp, bé trai đã ổn định và được xuất viện, tái khám và kiểm tra định kì tại khoa Tim mạch.



Bệnh Behçet là một bệnh lý tự miễn hiếm gặp gây viêm mạch máu hệ thống, dẫn đến tổn thương da, niêm mạc và các cơ quan nội tạng như đường tiêu hóa, phổi, cơ xương, thần kinh. Bệnh có thể gây tử vong do vỡ phình mạch máu, đặc biệt là động mạch phổi hoặc gây nên biến chứng thần kinh nghiêm trọng nên cần phải phải được phát hiện và điều trị sớm. Hiện tại, nhờ sự phát triển của thông tim can thiệp nên những ca bệnh phình động mạch phổi đã được can thiệp tích cực sớm, giảm thiểu đáng kể nguy cơ vỡ túi phình và giúp bệnh nhi có cuộc sống bình thường.