Bệnh viện: Cụ bà chưa mổ đã tử vong là do nhồi máu cơ tim

Ngày 10-7, BV Chấn thương- Chỉnh hình tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về sự việc xảy ra tại BV này là bệnh nhân Vương Thị Khánh (87 tuổi, trú xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tử vong khi chưa phẩu thuật thay khớp háng bán phần bên phải.



Người thân của bà Vương Thị Khánh: "Tại sao không bệnh viện không cho bà Khánh ăn trong nhiều giờ đồng hồ rồi chậm phẩu thuật?".

Trước đó, tối 9-7, ngay sau khi bà Khánh tử vong nhiều người thân của bà đã tập trung tại sảnh BV Chấn thương- Chỉnh hình Nghệ An để yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của bà. Công an phường Hưng Dũng (TP Vinh), Cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.



Người thân cho rằng, chiều 7-7, bà Khánh được đưa đến nhập viện do bị ngã gãy xương chậu và bà vẫn khỏe mạnh, ăn, nói bình thường.

Chị Uông Thị Minh (con dâu bà Khánh) nói: “Tối 8-7, BS của bệnh viện cho biết mẹ tôi sáng hôm sau phẫu thuật nên bà không được ăn uống. Sáng hôm sau (9-7), chờ mãi không thấy ê-kip phẫu thuật, chúng tôi hỏi BS thì họ nói không được ăn để chiều mổ cho bà, rồi bà ra đi khi BS chưa mổ".



Người thân bà Khánh tập trung tại BV Chấn thương- Chỉnh hình yêu cầu làm rõ cái chết của bà Khánh.

Cho rằng cái chết của bà Khánh là do sự tắc trách của đội ngũ y, BS, nhiều người thân của bà đã yêu cầu làm rõ sự việc.



Theo báo cáo của V Chấn thương- Chỉnh hình tỉnh Nghệ An gửi Sở Y tế Nghệ An: Bà Khánh được chuẩn đoán gãy liên mẫu chuyển xương đùi phải, đã được làm các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, đông máu, nước tiểu đều cho kết quả trong giới hạn cho phép phẩu thuật. Bệnh nhân được Hội chuẩn và có chỉ định phẩu thuật thay khớp háng bán phần bên phải và có lịch mổ vào ngày 9-7.

Bệnh nhân được khám, kiểm tra trước mổ và được đưa vào khu vực tiền phẫu nằm chờ mổ. Lúc 16 giờ chiều 9-7, khi chưa mổ thì bệnh nhân Khánh đột ngột tụt huyết áp, khó thở. Bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để được cấp cứu và điều trị nhưng đã tử vong trong đêm 9-7.

“Bệnh viện đã tiến hành hội chuẩn và nghĩ đến nguyên nhân ban đầu là cơn nhồi máu cơ tin cấp”- báo cáo do Ths-BS Lê Văn Hữu, Phó Giám đốc BV Chấn thương-Chỉnh hình Nghệ An ký, nêu.