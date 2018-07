Cẩn trọng khi trị thoái hóa khớp bằng thuốc dân gian

Trên 20% người trên 40 tuổi ở Việt Nam bị thoái hóa khớp Thoái hóa khớp là tình trạng phần sụn nằm ở đầu xương mòn dần theo thời gian, nhất là khớp gối. Thoái hóa khớp do nhiều yếu tố gây nên như lớn tuổi, béo phì, chấn thương, nhiễm trùng… Phụ nữ dễ bị thoái hóa khớp hơn nam giới. Thoái hóa khớp thường gây đau đớn và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến phải phẫu thuật thay khớp nhân tạo. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 20% dân số toàn cầu bị thoái hóa khớp. Tại Mỹ, 80% dân số trên 55 tuổi bị thoái hóa khớp. Tại Việt Nam, tỉ lệ này ở người trên 40 tuổi là khoảng 23,3% và có xu hướng ngày một gia tăng. Khoa Chấn thương chỉnh hình BV ĐHYD ghi nhận có hơn 80% trường hợp thoái hóa khớp đến điều trị trong giai đọan muộn vì lí do ngại điều trị, sợ phẫu thuật dẫn đến việc tự ý chữa trị bằng các loại thuốc dân gian không rõ nguyên nhân. Việc làm này sẽ dẫn đến các biến chứng như suy thận, suy tuyến thượng thận, loét dạ dày tá tràng, khiến cho việc điều trị càng thêm khó khăn. Tư vấn thoái hóa khớp

Nhằm cung cấp cho cộng đồng kiến thức y khoa và cập nhật những phương pháp mới trong điều trị chấn thương dây chằng khớp gối, BV ĐHYD tổ chức “Chương trình tư vấn cập nhật, chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp gối”. Thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ ngày Chủ nhật (29-7), tại giảng đường 3A, lầu 3, khu A,Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM BV sẽ tặng 100 phiếu khám miễn phí vào ngày diễn ra chương trình cho 100 người đăng ký sớm nhất qua số điện thoại (028) 3952 5449 – (028) 3952 5422.