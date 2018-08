Ghép gan cứu sống 2 bé trai xơ gan giai đoạn cuối

Sáng 30-8, thông tin từ TS.BS Nguyễn Phạm Anh Hoa - Trưởng Khoa Gan Mật, BV Nhi Trung ương cho biết, nơi đây vừa thực hiện thành công 2 ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi trong thời gian ngắn ngoạn mục.



Để thực hiện hai ca ghép gan này, ngoài các ê-kíp phẫu thuật và nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương gồm khoảng 50 người, còn có sự phối hợp của chuyên gia ghép tạng Chin Su Liu và cộng sự đến từ Đài Loan.

Với cả 2 bệnh nhi này, ghép gan là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng do xơ gan đã tiến triển đến giai đoạn cuối, sự sống chỉ tính bằng ngày. Hai ca ghép lần lượt tiến hành vào ngày 23 và 25-7, tại Bệnh viện Nhi Trung ương.



Bệnh nhi đầu tiên là bé trai 4 tuổi (ở Thanh Hóa) bị teo mật bẩm sinh, xơ gan, nguy cơ tử vong cao. Ca ghép gan cho bệnh nhi hoàn thành sau 12 tiếng với 1 phần gan từ người cho là bà nội bệnh nhi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân gặp phải vấn đề nhiễm khuẩn, sốt nhiễm trùng nặng, vàng da, men gan tăng… nên việc điều trị vô cùng khó khăn.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Phó trưởng khoa Hồi sức Ngoại chia sẻ thêm: “Vấn đề thải ghép, tắc mạch hoặc nhiễm khuẩn được đặt ra, sau khi hội chẩn, chúng tôi quyết định điều trị theo hướng nhiễm trùng, tập trung điều trị nhiễm khuẩn theo hướng vi khuẩn và nấm. Sau 2 tuần tình trạng bệnh nhân biến chuyển, các xét nghiệm chức năng gan cải thiện nhiều”. Bệnh nhi được xuất viện chiều 28-8.



TS.BS Nguyễn Phạm Anh Hoa thăm khám lại cho bệnh nhi trước khi ra viện

Bệnh nhân thứ 2 là bé trai 15 tuổi (ở Hà Nội) mắc bệnh Wilson (bệnh rối loạn chuyển hóa đồng do đột biến gen), đã điều trị 5 năm, bị xơ gan giai đoạn cuối, hai năm nay trẻ thường xuyên phải nhập viện để điều trị do các biến chứng của xơ gan. Nếu không được ghép gan, nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, do Wilson là bệnh di truyền lặn trên trên nhiễm sắc thể thường nên người hiến tạng cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sàng lọc về di truyền. Qua sàng lọc từ những người thân hiến tạng tự nguyện, người chú họ 31 tuổi đủ các tiêu chuẩn đã tình nguyện hiến 1 phần gan phải để nối dài sự sống cho cháu mình.



Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình ghép gan, TS.BS Phạm Duy Hiền – Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối, tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên nền bệnh nhân Wilson, kích thước lách rất lớn và có sự không tương xứng về đường mật giữa người cho và người nhận nên các bác sĩ đã phải tạo hình đường mật trước khi ghép gan. Ca ghép kéo dài hơn dự kiến.