Hết lo cắt thận nhờ mũi tiêm thuốc nhỏ

Vừa qua, các bác sĩ BV Bình Dân, TP.HCM vừa cấp cứu thành công một trường hợp bướu mỡ cơ mạch thận đang chảy máu bằng can thiệp trong lòng mạch thay vì mổ mở để cắt thận như trước kia.

Người bệnh là bà LBH (55 tuổi, sống ở quận 8, TP.HCM) đã phát hiện bướu mỡ cơ mạch thận từ hơn một năm trước nhưng không điều trị vì bà sợ phải cắt thận. Trong một đợt đau cấp vùng hông lưng và tiểu máu ồ ạt, bà H. được người nhà đưa đi cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm, chụp CT cho thấy bướu mỡ cơ mạch thận của bà rất to (87x121x100mm) và đang chảy máu. Bệnh nhân được chỉ định can thiệp nội mạch cầm máu cấp cứu. Phương pháp này cho phép các bác sĩ khống chế tình trạng chảy máu và ngăn chặn hiệu quả nguồn máu nuôi bướu. Bà H. xuất viện chỉ 24 giờ sau với chức năng thận bình thường. Sau 3 tháng, khối bướu dần tiêu nhỏ (giảm 25% thể tích) vì không còn nhận được máu nuôi, trong khi phần thận còn lại được bảo tồn.



Hình thận được bảo tồn sau thuyên tắc. Ảnh: HL

ThS.BS. Đỗ Anh Toàn, Trưởng đơn vị Can thiệp mạch Tiết niệu - Sinh dục, BV Bình Dân cho biết: “Bướu mỡ cơ mạch thận là một dạng bướu thận lành tính, ít gây triệu chứng nên thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu bướu phát triển to (> 40mm), nguy cơ biến chứng như chèn ép các cơ quan lân cận, vỡ gây chảy máu đột ngột có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh”.



Theo BS Toàn, trước đây phẫu thuật bảo tồn thận hoặc cắt thận toàn phần đối với bướu to thường áp dụng với các trường hợp bướu cơ mỡ mạch thận khi có chỉ định can thiệp. Thực tế, ngay cả trong cắt thận bảo tồn thận, người bệnh cũng phải đối diện với nguy cơ cao phải cắt toàn bộ thận do sự phân bố mạch máu rất phức tạp. Hiện nay, can thiệp nội mạch là lựa chọn hàng đầu trong điều trị bướu cơ mỡ mạch thận có biến chứng hoặc dự phòng cho những trường hợp bướu lớn (>40mm). Ưu điểm vượt trội của kỹ thuật này là người người bệnh không cần gây mê, vị trí can thiệp chỉ là một mũi tiêm thuốc nhỏ (không sẹo mổ), quá trình hồi phục nhanh chóng (nằm viện 1-2 ngày).