Hơn 1 triệu người chết/năm vì "kẻ giết người thầm lặng"

Nhân ngày Viêm gan thế giới và hưởng ứng chiến dịch chung tay phòng chống căn bệnh Viêm gan siêu vi C, ngày 29-7 Hội Gan Mật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội chạy bộ và tư vấn sức khỏe “Yêu lá gan của bạn” tại khu vực Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.



Từ kết quả Bộ Y tế khảo sát cho thấy, trong 2 năm trở lại đây số lượng người nhiễm virus viêm gan siêu vi C tại Việt Nam lên đến hơn 3 triệu người, trong đó số ca dẫn đến ung thư gan và gây tử vong lên đến 40%.

Viêm gan siêu vi C được ví như một “kẻ giết người thầm lặng” vì không có dấu hiệu rõ ràng nhưng lại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Đáng lo ngại hơn, chính nhận thức thấp của người dân về bệnh và tâm lý chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe đã khiến số lượng người mắc bệnh viêm gan siêu vi C gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, kéo theo nhiều gánh nặng cho xã hội và nền y tế Việt Nam.



Theo TS.BS Đinh Quý Lan – Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, viêm gan siêu vi C là căn bệnh vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của đa số người dân, cũng như, đa số mọi người vẫn còn có rất nhiều những ngộ nhận, những hiểu lầm về căn bệnh trầm kha này, khiến cho số người mắc mới mỗi năm vẫn tăng cao, cũng như phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh viêm gan C vẫn chưa có đủ thông tin để tiếp nhận đầy đủ các liệu trình điều trị tốt nhất cho bản thân.



“Tính trên thế giới, mỗi năm có gần 1,3 triệu người tử vong do virus viêm gan B và C và con số này đang có xu hướng gia tăng rất nhanh. Nguyên nhân một phần là do căn bệnh này chưa có vacxin phòng ngừa, đồng thời triệu chứng bệnh không thể xác định nếu như không khám định kỳ, tầm soát thường xuyên. Do đó, người bệnh đến BV chủ yếu khi bệnh đã vào giai đoạn cuối, rất khó chữa trị” – BS Lan nói.

Cũng theo TS Quý Lan, viêm gan siêu vi C đang có xu hướng tăng trên thế giới, chủ yếu lây qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn, nhổ răng không đảm bảo.. Người chết do viêm gan B, C ngang với người chết do HIV và bệnh Lao cộng lại. Do đó VGSVC đang ở mức báo động trên thế giới và cần sự chung tay của cả cộng đồng để đẩy lùi.



Tư vấn viêm gan C sáng 29-7

Trong khuôn khổ chương trình “Yêu lá gan của bạn”, trong sáng 29-7 đã có hơn 400 người đã cùng hòa mình vào các hoạt động như chạy bộ 2.5km nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, trò chơi vận động thú vị để cùng Hội Gan Mật Việt Nam lan tỏa thông điệp khuyến khích lối sống khỏe mạnh, chủ động quan tâm việc tầm soát, phòng chống và điều trị sớm bệnh VGSV C.





Khởi động trước cuộc thi chạy bộ.

Tại buổi tư vấn, các bác sĩ đã đưa ra nhiều thông tin bổ ích về bệnh viêm gan siêu vi C, những khó khăn mà các bệnh nhân đang gặp phải cũng như tầm quan trọng của việc xét nghiệm, theo dõi và khám chữa bệnh theo đúng phác đồ của bác sĩ. Thông qua buổi tư vấn, người tham dự có thể trang bị cho bản thân và người thân của mình những kiến thức y khoa thường thức về căn bệnh mạn tính kéo dài với những biến chứng hết sức âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe, đó chính là bệnh viêm gan siêu vi C.





Ca sĩ Hoàng Bách tham gia chạy bộ trong chiến dịch "Yêu lá Gan của bạn"

Chương trình diễn ra còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Hoàng Bách, Bích Phương, Quang Đăng. Với vai trò là đại sứ của chiến dịch “Yêu Lá Gan Của Bạn”, Thúy Hạnh chia sẻ “Chúng ta đã quen với việc “phải bệnh mới khám bác sỹ” chứ hiếm khi đi khám bệnh tổng quát hay tầm soát bệnh như lời các bác sỹ vẫn khuyên. Đó chính là lí do khiến cho những căn bệnh mạn tính như VGSV C phát triển thầm lặng và càng trở nên trầm trọng, nguy hiểm đối với sức khỏe, một khi phát hiện ra thì đã muộn hoặc thực sự quá muộn. Tôi hy vọng sau ngày hôm nay, những ai vẫn chưa quan tâm đến sức khỏe của bản thân hãy chủ động tham gia tầm soát và tích cực phòng chống bệnh trước khi quá muộn” – ca sĩ Thúy Hạnh nói.