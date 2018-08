Té từ trên cao, bị 2 thanh sắt đâm xuyên đùi hông

Trước đó, ông TTC (36 tuổi) được đưa đến BV nói trên trong tình trạng hai thanh sắt đâm xuyên đùi hông phải, sốc đa chấn thương.

Người quen cho biết ông C. đang làm việc tại một công trình xây dựng. Do sơ ý, ông C. đã ngã từ trên cao và bị hai thanh sắt để dựa vào tường đâm trúng.

Hai cây sắt đã đâm xuyên đùi hông ông C. Ảnh: BV QUÂN Y 175

Sau khi tiếp nhận ông C, BV Quân y 175 kích hoạt báo động đỏ. Năm phút sau, các khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Phẫu thuật mạch máu, Phẫu thuật ổ bụng, Hồi sức cấp cứu cùng hội ý.

Chẩn đoán ông C. bị sốc đa chấn thương, tổn thương đùi hông và có thể tổn thương vùng bụng do hai cây sắt xuyên qua, các bác sĩ nhanh chóng hồi sức chống sốc và phẫu thuật xử lý những vết thương.

Sau hơn 1 giờ được tích cực cứu chữa, ông C. đã qua cơn nguy kịch.