7 'thủ phạm' bất ngờ đẩy chỉ số giá tăng cao nhất 6 năm

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng năm bất ngờ tăng 0,55% so với tháng tư và là mức tăng cao nhất trong sáu năm trở lại đây. Như vậy so với cùng kỳ, CPI đã tăng 3,86% và tăng 1,61% so với tháng 12 năm ngoái.

Tính bình quân năm tháng đầu năm, CPI tăng 3,01% đã tăng so với cùng kỳ. Tổng cộng năm tháng qua, lạm phát cơ bản đã tăng 1,34% so với cùng kỳ.



Trong rổ hàng hóa và dịch vụ chính tính CPI có chín nhóm hàng tăng giá, cao nhất là nhóm giao thông tăng 1,72% và thấp nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%. Riêng chỉ số giá tại nhóm giáo dục không đổi, còn lại nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ 0,14%.

Lý giải nguyên nhân khiến CPI tháng 5/2018 tăng mạnh, Tổng cục Thống kê đưa ra bảy yếu tố chính.

Giá thịt lợn tăng cao do sau một thời gian dài thua lỗ nhiều hộ chăn nuôi phải ngừng nuôi. "Hiện nay nguồn cung thịt lợn ra thị trường chủ yếu từ các công ty chăn nuôi có quy mô lớn. Giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao do giá nhập nguyên liệu đầu vào tăng (như ngô, lúa mì, vitamin, khoáng chất)” - bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá, Tổng cục Thống kê, cho biết.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài nên nhu cầu ăn uống ngoài gia đình và du lịch tăng cao làm cho giá các mặt hàng này tăng hơn so với tháng trước.

Giá xăng dầu điều chỉnh tăng vào ngày 8-5-2018 và ngày 23-5-2018, tổng cộng giá xăng A95 tăng 1.010 đồng/lít, giá xăng E5 tăng 1.010 đồng/lít, giá dầu diezen tăng 960 đồng/lít nên bình quân tháng 5-2018 giá xăng dầu tăng 3,68% so với tháng trước, đóng góp làm tăng CPI chung 0,16%.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,29% chủ yếu ở mặt hàng xi măng tăng trung bình khoảng 10.000 đồng/tấn do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng điện và nước tăng làm cho giá điện sinh hoạt tăng 0,95% và giá nước sinh hoạt tăng 0,52%.

Từ ngày 1-5-2018 giá gas trong nước điều chỉnh tăng 10.000 đồng/bình 12 kg tăng 2,85% so với tháng 4-2017 do giá gas thế giới bình quân tháng 5-2018 công bố ở mức 502,5 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với tháng trước.

Và cuối cùng, do thời tiết thay đổi nên nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát tăng cao.



Một thời gian giá thịt lợn giảm mạnh khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ lớn và phải đóng cửa chuồng khiến nguồn cung giảm