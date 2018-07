10 ngày truy bắt nhóm khủng bố ở Tân Bình

Ngày 5-7, Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ nổ xảy ra ngày 20-6 tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) gây chấn động dư luận.



Khởi tố bảy người, có bốn người về tội khủng bố

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình mang tính chất khủng bố nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Vụ án xảy ra trong lúc Công an TP.HCM đang tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về tình hình an ninh trật tự trong những ngày gần đó, đặc biệt là về những nhóm tụ tập gây rối.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM mà chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc truy xét các đối tượng có liên quan. Qua 10 ngày truy xét, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn và bản chất vụ án.

Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Con trai của Nguyễn Khanh là Nguyễn Tấn Thành, 28 tuổi cùng bị khởi tố về tội danh này. Hai bị can khác cũng bị khởi tố về tội danh trên là Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ Đồng Nai) và Vũ Hoàng Nam (năm nay chỉ mới 22 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình).

Ngoài ra, ba người khác ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông gồm Nguyễn Trung Trực (SN 1982), Nguyễn Minh Nhật (SN 1991), Nguyễn Khắc Sinh Nhật (SN 1991) bị khởi tố về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.



Bốn bị can bị khởi tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân gồm: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành và Dương Bá Giang. Ảnh: NT. Các tang vật bị phát hiện và thu giữ. (Ảnh chụp lại từ tư liệu công an)

Ráo riết truy tìm và vào hang bắt hổ

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay: Ngay tối cùng ngày xảy ra vụ nổ trên (20-6), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có báo cáo cho biết có hai quả nổ và được kích hoạt từ xa. Hiện trường có sự hiện diện của thuốc nổ TNT nhưng đã phát nổ trái với ý muốn của người đặt.

Ngày 21-6, qua sự giúp sức của người dân và hệ thống camera an ninh, cảnh sát xác định có mối hiềm nghi vì có đối tượng đã lui tới khu vực xảy ra vụ nổ. Hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường cũng thể hiện các đối tượng đã chạy lòng vòng nhiều nơi. Một thông tin khá đắt giá là chúng dừng lại ở khu vực Lăng Ông gần chợ Bà Chiểu để thay áo quần và đổi người lái xe. Hình ảnh từ camera dọc đường cũng phát hiện đối tượng đi qua cầu Sài Gòn, qua trạm thu phí về Đồng Nai.

Truy xét, công an xác định phát hiện các đối tượng khủng bố thuộc một nhóm kín tập trung ở Đồng Nai.

Qua câu nhử, đến trưa 22-6, cảnh sát đã bắt được một đối tượng ở KCN Bàu Xéo có tham gia nhóm kín này. Tuy nhiên, người này có bằng chứng ngoại phạm vì hôm xảy ra vụ nổ đang ngồi nhậu ở Đồng Nai.

Lần dò theo manh mối, hai đối tượng gây án được xác định. “Do hai đối tượng gây án vào khoảng thời gian có mưa, khó dò biển số xe. Chất nổ cũng hủy hoại nhiều dấu vết, hình ảnh quan trọng ở hiện trường” - phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin và cho biết qua sự giúp sức của quần chúng, cảnh sát xác định đối tượng gây ra vụ nổ có ghé vào Công viên 30-4 (Biên Hòa, Đồng Nai) gặp gỡ một nhóm người và đi vào khu vực dân cư gần đó với bán kính khoảng 1 km.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai gặp gỡ một số người dân ở khu vực này để truy tìm manh mối. Nhiều người dân ở Đồng Nai trong lúc nửa đêm rạng sáng vẫn mở cửa mời lực lượng vào nhà để cung cấp nhiều thông tin quý giá giúp quá trình phá án được an toàn và nhanh chóng.

Đến ngày 23-6, thông tin về đối tượng đã được xác định, người bán chiếc xe và biển số cũng được xác định. Ngày 24-6, cảnh sát bắt Nguyễn Tấn Thành. Rạng sáng 25-6, qua đấu tranh, nam thanh niên khai đã cùng cha chế tác quả nổ.

2 giờ sáng 25-6, dưới sự hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, cảnh sát khám xét nơi ở của cha con Khanh, Thành, phát hiện 38 kíp nổ, tám quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT. Ông Khanh cũng bị bắt. Người này được xác định là người cầm đầu.

Tổ chức nào đứng đằng sau?

Ngày 26-6, những người có liên quan bị bắt giữ ở Đắk Mil, Đắk Nông. Những người này đều là nông dân, họ đã bán thuốc nổ cho cha con Khanh, Thành nhưng không biết hai cha con này chế tạo quả nổ.

Ngày 27-6, cảnh sát bắt Dương Bá Giang là người đã chế tác, sử dụng cơ chế kích nổ bằng cách dùng remote điều khiển cửa cuốn. Sau đó Vũ Hoàng Nam cũng bị bắt, đây là người trực tiếp đặt quả nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

“Hiện còn ít nhất ba đối tượng có liên quan, công an đang xác minh, điều tra mở rộng và xử lý những người này” - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, nói.

Tổ chức phản động đứng đằng sau được xác định là Triều Đại Việt Nguyễn. Đây là tổ chức khá mới và Công an TP.HCM cho biết chưa ghi nhận nhiều thông tin về thành viên, hoạt động ở Việt Nam trước đó. Tổ chức này đã chuyển tiền về nước, lợi dụng các đối tượng kém hiểu biết, bất mãn vì đời sống khó khăn để gầy dựng lực lượng cho mình.

“Nguy cơ khủng bố ở Việt Nam ít nhưng đã xảy ra và có thật. Yếu tố cực đoan là những đối tượng bên ngoài kích động, xúi giục những người từng có yếu tố hình sự trước đó” - Thiếu tướng Phan Anh Minh nói.

Theo đó, ông Khanh từng có tiền sự khi có liên quan đến vụ lừa đảo mua bán đá thiên thạch trước đó. Người này là nông dân, trình độ dân trí lớp 5. Nhiều năm trước, người này bị đưa vào tầm ngắm của các đối tượng phản động lưu vong vì tham gia phản đối một điều luật. Nhóm phản động hứa hẹn phong cho ông này chức tỉnh trưởng phụ trách khu vực Đông Nam bộ.

Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng nhóm phá án Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là thành tích đặc biệt xuất sắc về điều tra phá án của Công an TP.HCM. “Các đối tượng bên ngoài không ngừng gây âm mưu phá hoại, nếu không kịp thời điều tra phá án thì gây tâm lý bất ổn cho đồng bào và uy tín của lực lượng công an. Chúng tôi cũng đồng tình cao về việc thu thập các chứng cứ để đề nghị các nước nơi có các phần tử chống phá chế độ, khủng bố phải có trách nhiệm. Mỗi nước đều có chủ quyền, không thể để các kẻ xấu lợi dụng chủ quyền ở nước này nhưng kích động chống phá, phá hoại nước khác” - Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa, khen thưởng cho các lực lượng nghiệp vụ. Ảnh: NGUYỄN TÂN Tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP.HCM đã tuyên dương và khen thưởng cho bốn đơn vị lập thành tích xuất sắc trong phá án