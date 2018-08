Bão Bebinca sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh, Nam Định

Tỉnh Quảng Ninh ra công điện khẩn Để chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 4 (Bebinca), ngày 14-8, UBND tỉnh Quảng Ninh ra công điện khẩn. Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị trên địa bàn chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão này. Cụ thể, phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm; neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản, kiên quyết không để người dân ở lại lồng bè, tàu thuyền khi bão đổ bộ. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện. Các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, khu vực ven sông, suối có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, khu vực bão thải. Tuyệt đối không được để xảy ra thiệt hại về người. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc khẩn trương triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn với các khu khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ sạt lở. Ngành giao thông vận tải theo dõi diễn biến bão, tạm ngừng cấp phép tàu thuyền tham quan du lịch trên biển khi không đảm bảo an toàn, có yêu cầu. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, các công ty TNHH 1 Thủy lợi theo dõi thường xuyên mực nước tại các hồ chứa nước, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống thiên tai trên địa bản.